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Краснодарский край
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На Кубани планируют достроить пять школ к 1 сентября
Строительство пяти новых школ планируют завершить к 1 сентября текущего года в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Сочи, сообщает администрация региона. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:25
краснодарский край
образовательный центр "сириус"
вениамин кондратьев
новороссийск
сочи
анапа
общество
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новороссийск
сочи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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образовательный центр "сириус", вениамин кондратьев, новороссийск, сочи, анапа, общество

На Кубани планируют достроить пять школ к 1 сентября

14:25 05.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Строительство пяти новых школ планируют завершить к 1 сентября текущего года в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Сочи, сообщает администрация региона.
"К 1 сентября должны быть введены в эксплуатацию школы в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и образовательный центр "Сириус" в Сочи. Кроме того, будет достроен новый корпус на 1100 мест сочинской гимназии №6. На этих объектах уже завершаются отделочные работы, проводится благоустройство территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, до конца года будет построено и сдано в эксплуатацию еще 10 школ, две из которых приобретут у застройщика, все они находятся в активной стройке, добавили в ведомстве. Уточняется, что остается отставание по срокам у блока начальной школы на 400 мест в Крымском районе. Сейчас готовность объекта составляет 38%.
"Школы надо сдавать к 1 сентября, а не к середине учебного года. Приводите в соответствие все графики, чтобы в будущем все школы открывались в одно время. И, конечно, сроки по сдаче всех соцобъектов должны быть соблюдены. Если пообещали жителям края 14 школ к концу года – значит, будем открывать. И подготовьте фамилии лиц, которые допускают сбой по строительству соцобъектов, должна быть персональная ответственность за качество работы", – цитирует ведомство главу региона Вениамина Кондратьева.
Как добавили в ведомстве, также в рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году необходимо создать 765 ясельных мест. Для достижения этого показателя до конца года планируется ввести 16 детских садов. Из них семь строятся с использованием средств краевого бюджета.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
31 июля, 12:42Краснодарский край
Кондратьев рассказал о работе фонда развития промышленности Кубани
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Краснодарский крайОбразовательный центр "Сириус"Вениамин КондратьевНовороссийскСочиАнапаОбщество
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