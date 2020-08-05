На Кубани планируют достроить пять школ к 1 сентября

КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Строительство пяти новых школ планируют завершить к 1 сентября текущего года в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Сочи, сообщает администрация региона.
"К 1 сентября должны быть введены в эксплуатацию школы в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и образовательный центр "Сириус" в Сочи. Кроме того, будет достроен новый корпус на 1100 мест сочинской гимназии №6. На этих объектах уже завершаются отделочные работы, проводится благоустройство территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, до конца года будет построено и сдано в эксплуатацию еще 10 школ, две из которых приобретут у застройщика, все они находятся в активной стройке, добавили в ведомстве. Уточняется, что остается отставание по срокам у блока начальной школы на 400 мест в Крымском районе. Сейчас готовность объекта составляет 38%.
"Школы надо сдавать к 1 сентября, а не к середине учебного года. Приводите в соответствие все графики, чтобы в будущем все школы открывались в одно время. И, конечно, сроки по сдаче всех соцобъектов должны быть соблюдены. Если пообещали жителям края 14 школ к концу года – значит, будем открывать. И подготовьте фамилии лиц, которые допускают сбой по строительству соцобъектов, должна быть персональная ответственность за качество работы", – цитирует ведомство главу региона Вениамина Кондратьева.
Как добавили в ведомстве, также в рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году необходимо создать 765 ясельных мест. Для достижения этого показателя до конца года планируется ввести 16 детских садов. Из них семь строятся с использованием средств краевого бюджета.