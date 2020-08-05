На Кубани планируют достроить пять школ к 1 сентября

Как добавили в ведомстве, также в рамках нацпроекта "Демография" в 2020 году необходимо создать 765 ясельных мест. Для достижения этого показателя до конца года планируется ввести 16 детских садов. Из них семь строятся с использованием средств краевого бюджета.