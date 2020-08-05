Жители Польши получили загадочные посылки с семенами из Китая

ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Неизвестные семена получают по почте из Неизвестные семена получают по почте из Китая жители Польши , сообщает Польское телевидение

"Одной из первых такую загадочную посылку получила жительница Явожно (Силезское воеводство). Женщина, однако, не заказывала посылок из Китая, и это стало поводом для осторожности", - говорится в сообщении. Получательница посылки передала находившиеся в ней семена соответствующим службам.

"Ее обеспокоило то, что в посылке были какие-то семена, которые не имели никакого обозначения, все надписи были по-китайски. Она даже не смогла понять, что это за семена", - говорит заместитель катовицкого воеводского инспектора защиты растений и семян Агнешка Гурская.

По данным канала, посылки "своим внешним видом могут наводить на мысль, что внутри находится китайская бижутерия".

"Эти семена не описаны. В пакетах только семена. Это очень опасная ситуация. Они могут угрожать сельскохозяйственным культурам", - отметил государственный инспектор защиты растений и семян Анджей Заман.

В свою очередь, государственный инспектор защиты растений и семян Агнешка Сахайдак считает, что в случае негативного развития ситуации может дойти до биотерроризма. "Это может быть воспринято как биотерроризм. В случае если сорняки или болезни прижились бы и дошло бы до больших потерь, то это можно понимать как биотерроризм", - сказала она.

По данным польского телеканала, ранее подобные посылки с загадочными семенами из Китая получали в Великобритании, Португалии, Испании, США.