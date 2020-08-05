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Саакашвили заявил, что Грузия исчезает с мировых радаров, а он – нет
Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили считает, что Грузия исчезает с международных радаров, а его имя – нет, об этом он заявил в интервью телекомпании... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:34
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
грузия
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в мире
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бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире

Саакашвили заявил, что Грузия исчезает с мировых радаров, а он – нет

14:24 05.08.2020 (обновлено: 14:34 05.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили считает, что Грузия исчезает с международных радаров, а его имя – нет, об этом он заявил в интервью телекомпании ТВ Пирвели.
Саакашвили, который на данный момент занимает должность главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства и на выборах готов бороться на передней линии. Его заявления стали причиной отзыва грузинским руководством своего посла из Киева - власти считают высказывания экс-президента вмешательством во внутригосударственные дела Грузии.
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
19 июля, 20:54
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину

Я могу быть кандидатом в премьеры любой большой европейской страны. Можете изучить украинскую прессу и убедиться в этом. Я являюсь водителям очень важных функций на Украине. Но мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия, как страна, исчезнет. (Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина - ред.) Иванишвили хотел, чтобы мое имя исчезло с мировых радаров. Я очень четко нахожусь на всех мировых радарах, а Грузии на мировых радарах нет. В отличие от провинциальных политиков, для меня моя страна стоит выше, чем моя личность. Сейчас нам необходима мобилизация и очень быстрые действия. На этих выборах режим Иванишвили должен быть завершен.

Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами
Михаил Саакашвили
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

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Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
14 июля, 14:43
Саакашвили заявил о "больших планах" по Украине и Грузии
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Бидзина ИванишвилиМихаил СаакашвилиГрузияУкраинаВ мире
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