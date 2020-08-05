Саакашвили заявил, что Грузия исчезает с мировых радаров, а он – нет

Я могу быть кандидатом в премьеры любой большой европейской страны. Можете изучить украинскую прессу и убедиться в этом. Я являюсь водителям очень важных функций на Украине. Но мы должны говорить не об этом, а о том, что Грузия, как страна, исчезнет. (Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина - ред.) Иванишвили хотел, чтобы мое имя исчезло с мировых радаров. Я очень четко нахожусь на всех мировых радарах, а Грузии на мировых радарах нет. В отличие от провинциальных политиков, для меня моя страна стоит выше, чем моя личность. Сейчас нам необходима мобилизация и очень быстрые действия. На этих выборах режим Иванишвили должен быть завершен.