Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве

"Посетители с температурой тела выше 37°С и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются. При этом посетителям рекомендуется отправиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности", - говорится в тексте документа.