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Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве

14:15 05.08.2020
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© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
"Посетители с температурой тела выше 37°С и (или) имеющие визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию организации не допускаются. При этом посетителям рекомендуется отправиться в медицинское учреждение для диагностики и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности", - говорится в тексте документа.
Кроме того, рекомендуется избегать при оплате посетителями билетов расчетов наличными денежными средствами.
"Рекомендуется использовать бесконтактные способы оплаты билетов, а также осуществлять бесконтактными способами реализацию билетов (с помощью онлайн продаж, мобильных приложений, автоматов и др.). Рекомендации о бесконтактных способах реализации и оплаты также действуют в отношении торговли организациями сувенирной и другой продукцией", - отмечается в документе.
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8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
В приказе также рекомендуется проверять при входе билеты бесконтактными способами с использованием сканеров штрих-кодов и аналогичных устройств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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