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Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Минфин предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:01
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
кипр
нидерланды
люксембург (государство)
в мире
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https://ria.ru/20200803/1575315394.html
Ну, в добрый путь ! Надеюсь скоро ещё три денонсации.
13
3
россия
кипр
нидерланды
люксембург (государство)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:124:3200:1924_1400x0_80_0_0_3ce8a7822c069ff3d1dee21ca50e8850.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, кипр, нидерланды, люксембург (государство), в мире

Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

14:14 05.08.2020 (обновлено: 16:01 05.08.2020)
6376
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минфин предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения.
Для этого министерство отправило в Амстердам письмо о пересмотре. Ранее аналогичные письма получили Кипр, Мальта и Люксембург.
Кипр
3 августа, 16:35
Кипр надеется урегулировать с Россией вопрос двойного налогообложения
В марте Владимир Путин предложил обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Для реализации этого предложения необходимо скорректировать соглашения с другими странами.
Глава государства предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.
В частности, Россия начала выход из соглашения с Кипром, так как договориться не удалось. Для Кипра это стало неожиданностью, власти страны надеются на продолжение переговоров.
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Обсудить 3
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинКипрНидерландыЛюксембург (государство)В мире
Популярные комментарии
Ну, в добрый путь ! Надеюсь скоро ещё три денонсации.
5 августа, 14:18
ffrolgohom
1210000
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