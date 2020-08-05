https://ria.ru/20200805/1575401035.html
Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Минфин предложил Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:14
2020-08-05T16:01
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
кипр
нидерланды
люксембург (государство)
в мире
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https://ria.ru/20200803/1575315394.html
frolgohom
Ну, в добрый путь ! Надеюсь скоро ещё три денонсации.
13
3
россия
кипр
нидерланды
люксембург (государство)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, кипр, нидерланды, люксембург (государство), в мире