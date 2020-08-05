Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

Глава государства предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами, которые не примут ее предложения.

В частности, Россия начала выход из соглашения с Кипром, так как договориться не удалось. Для Кипра это стало неожиданностью, власти страны надеются на продолжение переговоров.