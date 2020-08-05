Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575400964.html
Нарколог оценил состояние Ефремова перед смертельным ДТП
Показатель 1,23 промилле алкоголя у актера Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП означает его сильное опьянение, но также надо учитывать устойчивость его... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:14
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575165124_0:26:1769:1021_1400x0_80_0_0_7f4f520fb1de92cf71091667ecc728d2.jpg
https://ria.ru/20200805/1575400027.html
https://ria.ru/20200803/1575284255.html
https://ria.ru/20200731/1575234171.html
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575165124_0:26:1769:1021_1400x0_80_0_0_7f4f520fb1de92cf71091667ecc728d2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575165124_114:0:1685:1178_1400x0_80_0_0_ab91cbb7b6ea6742ff306267887bc948.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575165124_311:0:1489:1178_1400x0_80_0_0_7c8459e6a0e5bd928542f6ff6d7288d2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, общество

Нарколог оценил состояние Ефремова перед смертельным ДТП

14:14 05.08.2020
2180
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов возле своего дома в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Показатель 1,23 промилле алкоголя у актера Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП означает его сильное опьянение, но также надо учитывать устойчивость его организма к спиртному, продолжительность употребления и объем доз, заявил РИА Новости заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Борис Мараханов.
Допрошенный в среду в Пресненском суде Москвы сотрудник ДПС сообщил, что отвозил Ефремова на медицинское освидетельствование в больницу, тест показал, что в крови актера "примерно 1,05-1,25 промилле". По его словам, это соответствует сильному опьянению. Второй сотрудник ДПС уточнил, что в крови актера было обнаружено около 1,23 промилле алкоголя.
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Вчера, 14:00
Обнародованы результаты технической экспертизы по делу Ефремова
"Показатель 1,23 промилле - это очень много… Сейчас есть 0,3 грамма на литр – предельно допустимая доза. Дальше уже считается опьянение, и человек лишается прав", - сказал агентству нарколог.
На вопрос корреспондента агентства, сколько надо выпить, чтобы была такая концентрация алкоголя в крови, эксперт ответил, что сказать это невозможно. "Никто не знает, выпил он однократно или в течение какого-то времени пил, чем он закусывал, когда он начал это делать… Кто знает – может, он с утра начал и пил маленькими дозами, постепенно", - отметил нарколог.
Он подчеркнул, что некоторые СМИ называют Ефремова хроническим алкоголиком. Если это так, пояснил эксперт, то нужно понимать, насколько у актера высока толерантность к алкоголю (возникающая устойчивость, при которой организм теряет чувствительность к алкоголю, и для достижения аналогичного опьянения с каждым разом приходится выпивать все больше – ред.). "Сколько он выпил и что он пил – неизвестно", - резюмировал Мараханов.
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
3 августа, 00:44
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
В апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
31 июля, 18:14
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
0021235
Обсудить 1
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваОбщество
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Обнародованы результаты технической экспертизы по делу Ефремова
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Адвокат рассказал о видео с места ДТП с участием Ефремова
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену погибшего в ДТП
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Ефремов пожаловался судье на адвоката Добровинского
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Эксперт спрогнозировал итог переговоров "Газпрома" с владельцем "Фортуны"
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы
Сотрудник ДПС рассказал о поведении Ефремова после ДТП
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев назвал цель американских бомбардировок Японии в 1945 году
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Сотрудник ДПС рассказал в суде подробности ДТП с участием Ефремова
Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова
Добровинский хрюкнул на камеру в ответ на обвинения Ефремова
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
Эксперт рассказала о судне, груз с которого мог взорваться в Бейруте
Граница Украины и России
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
Система предупреждения о ракетном нападении "Купол" пополнилась "Тундрой"
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
У Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния