Трамп назвал своей заслугой "оживление" НАСА и космических сил США

Даг Херли и Боб Бенкен вернулись на Землю 2 августа после продолжавшегося 64 дня испытательного полета новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon. Корабль стартовал с Земли в конце мая и оставался на МКС два месяца. Это был первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля.