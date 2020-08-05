Трамп назвал своей заслугой "оживление" НАСА и космических сил США

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "оживил" НАСА и космические силы США, на которые теперь можно рассчитывать.
"НАСА было закрытым и мертвым, до того пока я снова его не запустил. Теперь это самое оживленное место подобного рода на планете… И у нас есть космические силы, которые можно поддерживать. Мы достигли большего, чем любая администрация, в первые три с половиной года", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter, добавив, что такого не будет при Джо Байдене.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого в течение девяти лет экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
Даг Херли и Боб Бенкен вернулись на Землю 2 августа после продолжавшегося 64 дня испытательного полета новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon. Корабль стартовал с Земли в конце мая и оставался на МКС два месяца. Это был первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля.