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Трамп назвал своей заслугой "оживление" НАСА и космических сил США
Президент США Дональд Трамп заявил, что "оживил" НАСА и космические силы США, на которые теперь можно рассчитывать. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:13
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дональд трамп, наса, джо байден, москва, сша, в мире

Трамп назвал своей заслугой "оживление" НАСА и космических сил США

14:13 05.08.2020
677
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
© REUTERS / Leah Millis
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "оживил" НАСА и космические силы США, на которые теперь можно рассчитывать.
"НАСА было закрытым и мертвым, до того пока я снова его не запустил. Теперь это самое оживленное место подобного рода на планете… И у нас есть космические силы, которые можно поддерживать. Мы достигли большего, чем любая администрация, в первые три с половиной года", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter, добавив, что такого не будет при Джо Байдене.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
4 августа, 10:00
"Самая большая ошибка". Трамп назвал сокрушительный провал в истории США
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого в течение девяти лет экипажи на МКС доставляли только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
Даг Херли и Боб Бенкен вернулись на Землю 2 августа после продолжавшегося 64 дня испытательного полета новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon. Корабль стартовал с Земли в конце мая и оставался на МКС два месяца. Это был первый пилотируемый полет созданного компанией SpaceX корабля.
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Дональд ТрампНАСАДжо БайденМоскваСШАВ мире
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