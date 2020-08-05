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В США выявили 57,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 57,5 тысяч, скончались еще более 1,3 тысячи человек,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:11
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили 57,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

14:11 05.08.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 57,5 тысяч, скончались еще более 1,3 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа медики в США зафиксировали 57 540 новых случаев заражения, скончались еще 1 399 человек с подтверждённым COVID-19.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 45 368 и 540 соответственно.
За все время в США выявили 4 771 519 заражений и 156 839 смертей. После заражения выздоровели более 1,5 миллиона человек.
Во всем мире, как сообщает университет Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 18,5 миллиона человек, скончались более 700 тысяч пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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