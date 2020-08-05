В Улан-Удэ объяснили идею разместить цитаты Путина на автобусах

КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Намерение брендировать новые автобусы в Намерение брендировать новые автобусы в Улан-Удэ цитатами президента РФ Владимира Путина о развитии Дальнего Востока объясняется источниками финансирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее со ссылкой на данные портала госзакупок сообщалось, что власти Улан-Удэ объявили аукцион на поставку 22 автобусов, оформленных цитатами президента. Согласно техзаданию, один автобус должен вмещать не менее 50 пассажиров, содержать минимум 15 сидячих мест и одно место для размещения инвалидов в креслах-колясках. Транспорт должен быть не раньше 2020 года выпуска.

В пакете опубликованной документации содержится оригинал-макет аппликации, которая должна украшать автобус снаружи. В частности, на боковых стенках автобуса напечатан логотип министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и написаны крупными буквами цитаты с указанием их автора - президента Путина: "Дальний Восток - ключевое направление развития России", "Народный бюджет - инициатива людей".

"Для того, чтобы оформить автобусы внешне, было решено их забрендировать в современной или национальной тематике. Для этого привлечено рекламное агентство, которое предложило нам различные варианты брендирования. Один из них – использование цитат президента о развитии Дальнего Востока и "народном бюджете", поскольку источники финансирования - единая дальневосточная субсидия и "народный бюджет". В результате было разработано несколько макетов, которые будут рассматриваться в дальнейшем как варианты для оформления автобусов", - говорится в сообщении.