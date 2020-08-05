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В Улан-Удэ объяснили идею разместить цитаты Путина на автобусах
Намерение брендировать новые автобусы в Улан-Удэ цитатами президента РФ Владимира Путина о развитии Дальнего Востока объясняется источниками финансирования,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:06
дальний восток
арктика
владимир путин
улан-удэ
общество
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https://ria.ru/20200714/1574328964.html
https://ria.ru/20200717/1574483805.html
Полностью поддерживаю, только давайте цитаты в масштабах страны: "...пока я президент пенсионный возраст подниматься не будет!" или "...мозги им надо поменять а не конституцию"
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дальний восток
арктика
улан-удэ
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дальний восток, арктика, владимир путин, улан-удэ, общество

В Улан-Удэ объяснили идею разместить цитаты Путина на автобусах

14:06 05.08.2020
3110
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 авг - РИА Новости. Намерение брендировать новые автобусы в Улан-Удэ цитатами президента РФ Владимира Путина о развитии Дальнего Востока объясняется источниками финансирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее со ссылкой на данные портала госзакупок сообщалось, что власти Улан-Удэ объявили аукцион на поставку 22 автобусов, оформленных цитатами президента. Согласно техзаданию, один автобус должен вмещать не менее 50 пассажиров, содержать минимум 15 сидячих мест и одно место для размещения инвалидов в креслах-колясках. Транспорт должен быть не раньше 2020 года выпуска.
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В пакете опубликованной документации содержится оригинал-макет аппликации, которая должна украшать автобус снаружи. В частности, на боковых стенках автобуса напечатан логотип министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и написаны крупными буквами цитаты с указанием их автора - президента Путина: "Дальний Восток - ключевое направление развития России", "Народный бюджет - инициатива людей".
"Для того, чтобы оформить автобусы внешне, было решено их забрендировать в современной или национальной тематике. Для этого привлечено рекламное агентство, которое предложило нам различные варианты брендирования. Один из них – использование цитат президента о развитии Дальнего Востока и "народном бюджете", поскольку источники финансирования - единая дальневосточная субсидия и "народный бюджет". В результате было разработано несколько макетов, которые будут рассматриваться в дальнейшем как варианты для оформления автобусов", - говорится в сообщении.
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В мэрии уточнили, что на средства "народного бюджета" в результате голосования горожан будут приобретены 20 автобусов. На эти цели направлено 103 миллиона рублей из 300 миллионов, выделенных на Бурятию. На средства дальневосточной президентской субсидии будут приобретены еще 22 единицы техники. Таким образом, в настоящий момент объявлены две закупки на 22 автобуса из средств президентской субсидии и 20 автобусов из средств "народного бюджета". В ближайшие 10-12 дней пройдет подписание договоров с победителями конкурса. Новые автобусы решат проблемы жителей отдаленных районов города.
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Дальний ВостокАрктикаВладимир ПутинУлан-УдэОбщество
Популярные комментарии
Полностью поддерживаю, только давайте цитаты в масштабах страны: "...пока я президент пенсионный возраст подниматься не будет!" или "...мозги им надо поменять а не конституцию"
5 августа, 15:07
ddeniszasimovich
1200001
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