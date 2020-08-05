https://ria.ru/20200805/1575400293.html
В Нидерландах туристы смогут заработать на сдаче бутылок
С 1 июля 2021 года в Нидерландах появятся пункты приема маленьких пластиковых бутылок — объемом до литра, которыми часто пользуются в том числе и туристы,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:25
2020-08-05T20:25
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, рим, нидерланды, словакия
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
С 1 июля 2021 года в Нидерландах появятся пункты приема маленьких пластиковых бутылок — объемом до литра, которыми часто пользуются в том числе и туристы, сообщает
"ЕвроПульс".
В министерстве окружающей среды надеются, что благодаря этому до 90 процентов всей пластиковой тары в стране будет перерабатываться. За каждую сданную емкость можно будет получить до 15 евроцентов.
В 2014 года в стране работает система фандоматов – автоматов по приему тары, которые возвращают ее стоимость. Однако пока они пригодны только для емкостей объемом больше литра.
Если схема со сдачей небольшой пластиковой тары окажется эффективной, в 2022 году в Нидерландах появятся похожие автоматы по приему алюминиевых банок. Они будут находиться на железнодорожных станциях и заправках.
К 2030 году в Европе вся пластиковая упаковка должна быть перерабатываемой. Многие страны уже используют и развивают систему возврата стоимости тары, причем не только деньгами. Например, в Риме за сданные бутылки можно получить проездной на метро, в Словакии – скидки на товары.