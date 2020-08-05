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НИУ ВШЭ начнет использовать облако SberCloud
Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбербанка, предоставила свою облачную инфраструктуру для размещения корпоративных информационных систем и сервисов НИУ РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:30
сбербанк россии
новости компаний - экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
сбербанк россии, новости компаний - экономика

НИУ ВШЭ начнет использовать облако SberCloud

14:30 05.08.2020
163
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Сбербанка SberCloud
Стенд компании Сбербанка SberCloud
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбербанка, предоставила свою облачную инфраструктуру для размещения корпоративных информационных систем и сервисов НИУ "Высшая школа экономики", сообщает пресс-служба компании.
SberCloud стал победителем открытого аукциона на предоставление облачных ресурсов, в котором участвовали ведущие российские компании.
В рамках договора SberCloud предоставит ВШЭ услуги "Виртуального ЦОДа" на базе технологий VMware. Это комплекс виртуальных инфраструктурных продуктов, который включает вычислительные ресурсы, системы хранения данных, виртуальные сети, инструменты резервного копирования и другие облачные решения. Платформа обеспечивает высокий уровень надежности и аттестована в соответствии с требованиями безопасности информационных систем обработки персональных данных.
В настоящее время в облаке SberCloud разворачивается новый "Единый личный кабинет НИУ ВШЭ" – интеллектуальная цифровая среда взаимодействия пользователей и онлайн-доступ к корпоративным информационным системам и сервисам. В дальнейшем планируется миграция в облако существенной части информсистем и сервисов университета.
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"Государственные вузы имеют более жесткие бюджетные ограничения по сравнению с бизнесом, и облако предоставляет возможность не только быстро масштабировать ИТ-инфраструктуру вуза, но и гибко управлять расходами, не увеличивая бюджет на ИТ при росте нагрузки. Перевод в облачную инфраструктуру SberCloud вычислительных мощностей ВШЭ также позволит повысить надежность и эффективность работы информационных систем организации", - привели в пресс-службе комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
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Сбербанк РоссииНовости компаний - Экономика
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