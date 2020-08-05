НИУ ВШЭ начнет использовать облако SberCloud

В настоящее время в облаке SberCloud разворачивается новый "Единый личный кабинет НИУ ВШЭ" – интеллектуальная цифровая среда взаимодействия пользователей и онлайн-доступ к корпоративным информационным системам и сервисам. В дальнейшем планируется миграция в облако существенной части информсистем и сервисов университета.

"Государственные вузы имеют более жесткие бюджетные ограничения по сравнению с бизнесом, и облако предоставляет возможность не только быстро масштабировать ИТ-инфраструктуру вуза, но и гибко управлять расходами, не увеличивая бюджет на ИТ при росте нагрузки. Перевод в облачную инфраструктуру SberCloud вычислительных мощностей ВШЭ также позволит повысить надежность и эффективность работы информационных систем организации", - привели в пресс-службе комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.