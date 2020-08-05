Обнародованы результаты технической экспертизы по делу Ефремова

Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Экспертиза не выявила, что автомобиль Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Экспертиза не выявила, что автомобиль Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова , был собран из запчастей нескольких машин, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский

Ранее некоторые эксперты, рассуждая, почему автомобиль Захарова при аварии сильно деформировался, предполагали, что машина могла быть собрана из нескольких и даже называли ее "Франкенштейном".

"Была проведена экспертиза автомобиля Захарова. Изменений в конструкции автомобиля не было", - рассказал Добровинский.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.