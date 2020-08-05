https://ria.ru/20200805/1575400027.html
Обнародованы результаты технической экспертизы по делу Ефремова
Экспертиза не выявила, что автомобиль Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, был собран из запчастей нескольких машин, сообщил РИА РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:00
2020-08-05T14:00
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, москва, происшествия
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Экспертиза не выявила, что автомобиль Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
, был собран из запчастей нескольких машин, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский
.
Ранее некоторые эксперты, рассуждая, почему автомобиль Захарова при аварии сильно деформировался, предполагали, что машина могла быть собрана из нескольких и даже называли ее "Франкенштейном".
"Была проведена экспертиза автомобиля Захарова. Изменений в конструкции автомобиля не было", - рассказал Добровинский.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве
за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Известно, что родственники Захарова намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации морального вреда. Их представители пока не разглашали суммы, на которые рассчитывают потерпевшие.