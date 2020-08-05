Эксперт рассказала, как правильно обработать руки антисептиком

"Важны кончики пальцев, дальше идут еще пять действий. Каждое действие должно быть проведено не менее пяти раз, итого 30 движений вы должны сделать руками, для того чтобы распределить дезинфекционные средства, и на это у вас уходит не менее 30 секунд", — добавила профессор.