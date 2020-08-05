https://ria.ru/20200805/1575399990.html
Эксперт рассказала, как правильно обработать руки антисептиком
Обработку рук антисептиком необходимо начинать с подушечек пальцев, так как это наиболее загрязненные и сложно промываемые участки, рассказала доктор... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:59
2020-08-05T17:44
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
общероссийский народный фронт
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://ria.ru/20200620/1573223595.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество