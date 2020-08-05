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Эксперт рассказала, как правильно обработать руки антисептиком
Обработку рук антисептиком необходимо начинать с подушечек пальцев, так как это наиболее загрязненные и сложно промываемые участки, рассказала доктор... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:44
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эксперт рассказала, как правильно обработать руки антисептиком

13:59 05.08.2020 (обновлено: 17:44 05.08.2020)
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© Depositphotos / Elena ElisseevaАнтисептический гель для рук
Антисептический гель для рук
© Depositphotos / Elena Elisseeva
Антисептический гель для рук. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Обработку рук антисептиком необходимо начинать с подушечек пальцев, так как это наиболее загрязненные и сложно промываемые участки, рассказала доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алла Голубкова на вебинаре ОНФ "Средства индивидуальной защиты: эксплуатация, дезинфекция и утилизация в медучреждениях и COVID-центрах и медучреждениях с возможным риском контакта пациента с COVID-19 в условиях пандемии".
"Важны кончики пальцев, дальше идут еще пять действий. Каждое действие должно быть проведено не менее пяти раз, итого 30 движений вы должны сделать руками, для того чтобы распределить дезинфекционные средства, и на это у вас уходит не менее 30 секунд", — добавила профессор.
При этом она отметила, что для обеззараживания рук женщинам нужно не менее трех миллилитров антисептика, а мужчинам — пять миллилитров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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