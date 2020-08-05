Система предупреждения о ракетном нападении "Купол" пополнилась "Тундрой"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Единая космическая система предупреждения о ракетном нападении "Купол", созданная для Минобороны РФ, находится в рабочем состоянии, сообщил в среду гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Озар.
"Пуском четвертого космического аппарата "Тундра" Единая космическая система "Купол" доведена до штатного минимального состава", - сказал Озар на едином дне приемки военной продукции.
Он уточнил, что аппараты, выведенные на высокоэллиптическую орбиту, контролируют районы стартов баллистических ракет "на материковых территориях и акваториях мирового океана".
Озар напомнил, что пуск четвертого спутника "Тундра" прошел еще 22 мая.
В июле главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что космический эшелон российской системы предупреждения о ракетном нападении планируется развернуть к 2024 году.
Ранее на сайте Минобороны сообщалось, что ЕКС "Купол" заступила на опытное боевое дежурство с декабря 2017 года.