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Система предупреждения о ракетном нападении "Купол" пополнилась "Тундрой"
Единая космическая система предупреждения о ракетном нападении "Купол", созданная для Минобороны РФ, находится в рабочем состоянии, сообщил в среду гендиректор... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:32
россия
игорь озар
ка екс "купол"
ркк "энергия"
москва
сергей суровикин
армия
безопасность
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россия, игорь озар, ка екс "купол", ркк "энергия", москва, сергей суровикин, армия, безопасность

Система предупреждения о ракетном нападении "Купол" пополнилась "Тундрой"

13:54 05.08.2020 (обновлено: 14:32 05.08.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРадиолокационная станция "Воронеж" в Калининградской области. 2015 год
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Единая космическая система предупреждения о ракетном нападении "Купол", созданная для Минобороны РФ, находится в рабочем состоянии, сообщил в среду гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Игорь Озар.

"Пуском четвертого космического аппарата "Тундра" Единая космическая система "Купол" доведена до штатного минимального состава", - сказал Озар на едином дне приемки военной продукции.

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Он уточнил, что аппараты, выведенные на высокоэллиптическую орбиту, контролируют районы стартов баллистических ракет "на материковых территориях и акваториях мирового океана".
Озар напомнил, что пуск четвертого спутника "Тундра" прошел еще 22 мая.
В июле главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин заявил, что космический эшелон российской системы предупреждения о ракетном нападении планируется развернуть к 2024 году.
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
3 июля, 01:21Новое оружие России
В России развернут космический эшелон СПРН
Ранее на сайте Минобороны сообщалось, что ЕКС "Купол" заступила на опытное боевое дежурство с декабря 2017 года.
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РоссияИгорь ОзарКА ЕКС "Купол"РКК "Энергия"МоскваСергей СуровикинАрмияБезопасность
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