Система предупреждения о ракетном нападении "Купол" пополнилась "Тундрой"

"Пуском четвертого космического аппарата "Тундра" Единая космическая система "Купол" доведена до штатного минимального состава", - сказал Озар на едином дне приемки военной продукции.

"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия

"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия

Он уточнил, что аппараты, выведенные на высокоэллиптическую орбиту, контролируют районы стартов баллистических ракет "на материковых территориях и акваториях мирового океана".