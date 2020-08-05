Вице-премьер Испании заступилась за Хуана Карлоса

Ранее о решении уехать за рубеж Хуан Карлос сообщил своему сыну - правящему монарху Фелипе VI, при этом он заявил через своего адвоката, что остается в распоряжении прокуратуры. По информации СМИ, король уже покинул Испанию и находится в Доминиканской Республике.