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Вице-премьер Испании заступилась за Хуана Карлоса
Заместитель председателя испанского правительства Кармен Кальво выступила в защиту бывшего главы государства, короля Хуана Карлоса, заявив, что он не сбегал из... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:51
хуан карлос i
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хуан карлос i, саудовская аравия, медина, мекка, испания, в мире

Вице-премьер Испании заступилась за Хуана Карлоса

13:51 05.08.2020
350
© РИА НовостиКороль Испании Хуан Карлос I
Король Испании Хуан Карлос I
© РИА Новости
БАРСЕЛОНА, 5 авг - РИА Новости. Заместитель председателя испанского правительства Кармен Кальво выступила в защиту бывшего главы государства, короля Хуана Карлоса, заявив, что он не сбегал из страны, так как ему не предъявляли обвинение ни по одному судебному делу.
"Почетный король ни от чего не бежит, потому что он не вовлечен ни в одно (судебное) дело", - заявила она. Кальво отметила, что Хуан Карлос "просто решил уехать из страны", это "не означает, что он недоступен для Испании". Она заверила, что правительство Испании поддерживает "безупречные" и "необходимые" отношения с правящим монархом Фелипе VI, несмотря на судебные расследования в отношении его отца.
Ранее о решении уехать за рубеж Хуан Карлос сообщил своему сыну - правящему монарху Фелипе VI, при этом он заявил через своего адвоката, что остается в распоряжении прокуратуры. По информации СМИ, король уже покинул Испанию и находится в Доминиканской Республике.
Хуан Карлос отказался от престола в пользу своего сына Фелипе VI в июне 2014 года, но сохранил титул короля.
Хуан Карлос I
25 июня, 04:49
Бывших королей не бывает: почему в Испании защищают Хуана Карлоса
В марте Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
В начале июня прокуратура Верховного суда Испании открыла расследование в отношении Хуана Карлоса в связи с заключением контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии между Меккой и Мединой. Следствие пытается установить факты дачи взяток со стороны окружения саудовского короля Хуану Карлосу.
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Хуан Карлос IСаудовская АравияМединаМеккаИспанияВ мире
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