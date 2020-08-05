В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Неизвестный взломал два сейфа в коттедже в Неизвестный взломал два сейфа в коттедже в Москве и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о коттедже бизнесмена Олега Тинькова и его супруги Рины Восман.

Сообщение о краже в коттедже в Никольском тупике, 2, поступило в полицию во вторник. Предположительно, хищение произошло 3-4 августа: неизвестный "отжал пластиковые двери", проник в помещение и вскрыл два сейфа.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Как пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах, об инциденте стало известно от горничной жены Тинькова.

"Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов (горничной. — Прим. ред.), придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии", — заявил собеседник агентства.