https://ria.ru/20200805/1575398985.html
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
Неизвестный взломал два сейфа в коттедже в Москве и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:40
2020-08-05T14:10
россия
олег тиньков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568236683_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9ae7f8a4829ef49c3db63de4f9ac5643.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575151603.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200306/1568263874.html
Толик Местный
Ему здоровья,а то что он тоже обкрадывает людей-это нехорошо.Маловато спёрли,видимо в электронке хранит бабосы ухарь....
24
10
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568236683_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9ae7f8a4829ef49c3db63de4f9ac5643.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568236683_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9b55918a867e21adc0501af53893f6d3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568236683_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_d45aec3e7f9ed950c6b9c6360b912b2c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, олег тиньков, москва, происшествия
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Неизвестный взломал два сейфа в коттедже в Москве
и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о коттедже бизнесмена Олега Тинькова
и его супруги Рины Восман.
Сообщение о краже в коттедже в Никольском тупике, 2, поступило в полицию во вторник. Предположительно, хищение произошло 3-4 августа: неизвестный "отжал пластиковые двери", проник в помещение и вскрыл два сейфа.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Как пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах, об инциденте стало известно от горничной жены Тинькова.
"Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов (горничной. — Прим. ред.), придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии", — заявил собеседник агентства.
Тиньков, борющийся с лейкемией, в начале июля в Лондоне
перенес операцию по трансплантации костного мозга. Ему предстоят месяцы реабилитации.