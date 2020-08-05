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В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
Неизвестный взломал два сейфа в коттедже в Москве и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:10
россия
олег тиньков
москва
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575151603.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200306/1568263874.html
Ему здоровья,а то что он тоже обкрадывает людей-это нехорошо.Маловато спёрли,видимо в электронке хранит бабосы ухарь....
24
карма это.
22
10
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, олег тиньков, москва, происшествия

В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова

13:40 05.08.2020 (обновлено: 14:10 05.08.2020)
25524
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров "Тинькофф Банк" Олег Тиньков
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Неизвестный взломал два сейфа в коттедже в Москве и украл оттуда вещи более чем на миллион рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о коттедже бизнесмена Олега Тинькова и его супруги Рины Восман.
Олег Тиньков
30 июля, 11:11
В Лондоне перенесли на осень разбирательство по делу бизнесмена Тинькова
Сообщение о краже в коттедже в Никольском тупике, 2, поступило в полицию во вторник. Предположительно, хищение произошло 3-4 августа: неизвестный "отжал пластиковые двери", проник в помещение и вскрыл два сейфа.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Как пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах, об инциденте стало известно от горничной жены Тинькова.
"Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов (горничной. — Прим. ред.), придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф, причем она не знает, что именно пропало. Собственники коттеджа, рассказала она, находятся в Англии", — заявил собеседник агентства.
Тиньков, борющийся с лейкемией, в начале июля в Лондоне перенес операцию по трансплантации костного мозга. Ему предстоят месяцы реабилитации.
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
6 марта, 18:13
Олег Тиньков сообщил об онкологическом заболевании
903312101735
Обсудить 10
РоссияОлег ТиньковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ему здоровья,а то что он тоже обкрадывает людей-это нехорошо.Маловато спёрли,видимо в электронке хранит бабосы ухарь....
5 августа, 14:52
Толик Местный
590019
карма это.
5 августа, 13:58
Patso Splin
1520014
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