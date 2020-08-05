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В Сети появились первые кадры кулинарного шоу Селены Гомес
Певица и актриса Селена Гомес опубликовала в твиттере первый тизер ее будущего кулинарного шоу "Selena + Chef", которое будут транслировать на платформе HBO... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:54
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селена гомес
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, селена гомес, стиль жизни, новости культуры

В Сети появились первые кадры кулинарного шоу Селены Гомес

17:54 05.08.2020
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© AP Photo / Invision/Richard ShotwellАмериканская певица Селена Гомес
Американская певица Селена Гомес
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Певица и актриса Селена Гомес опубликовала в твиттере первый тизер ее будущего кулинарного шоу "Selena + Chef", которое будут транслировать на платформе HBO Max.
В коротком ролике показывают исполнительницу на кухне у нее дома. По видеосвязи она общается с шеф-поваром и следует его указаниям, чтобы испечь то ли бисквит, то ли пирог.
О том, что Селена Гомес будет вести кулинарное шоу, стало известно в мае. По словам поп-звезды, на это ее вдохновил карантин. По ее словам, на самоизоляции она стала больше готовить и экспериментировать на кухне.

"Я всегда очень громко признавалась в любви к еде. В интервью меня, наверное, уже сотни раз спрашивали, кем бы я еще хотела быть, и я отвечала, что шеф-поваром. Мне кажется, это очень весело", – прокомментировала тогда певица.

В каждом эпизоде шоу "Selena + Chef" Селене Гомес по видеосвязи будет помогать профессиональный шеф-повар. Вместе они расскажут о различных кухнях мира, наиболее популярных блюдах из них, а также поделятся секретами приготовления.
Ожидается, что выход "Selena + Chef" состоится на HBO Max в ближайшее время.
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