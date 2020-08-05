В Сети появились первые кадры кулинарного шоу Селены Гомес

"Я всегда очень громко признавалась в любви к еде. В интервью меня, наверное, уже сотни раз спрашивали, кем бы я еще хотела быть, и я отвечала, что шеф-поваром. Мне кажется, это очень весело", – прокомментировала тогда певица.