АТОР сравнила стоимость отдыха в России, Турции и Танзании

"Что касается минимальных цен на зарубежные курорты, то Турция начинает медленно догонять российские курорты по стартовым ценам на турпакеты, но она все равно дороже. Так, самый дешевый недельный тур в Анталью (Сиде) в эти даты обойдется в 39,8 тысячи рублей на двоих (на завтраках). Цены на Танзанию также стали немного ниже по минимальной планке, начинаясь от 133,8 тысячи рублей на двоих за тур", — уточнили в АТОР.