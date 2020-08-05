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Туризм
https://ria.ru/20200805/1575398621.html
АТОР сравнила стоимость отдыха в России, Турции и Танзании
Отдых на российских курортах оказался более доступным, чем в Турции и Танзании, следует из данных Ассоциации туроператоров России. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:48
туризм
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
республика крым
стамбул
краснодарский край
танзания
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https://ria.ru/20200731/1575201936.html
https://ria.ru/20200805/1575388593.html
про турцию посмешили. к нашим турам перелёт, трансфер, шезлонги... добавили?
24
Так это ещё не сравнили ассортимент фруктов в Танзании и крымнаш
24
12
анталья (провинция)
республика крым
стамбул
краснодарский край
танзания
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572787663_0:16:3090:1754_1400x0_80_0_0_180260ed4bf09ec90ab1bdbc219c9301.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), республика крым, стамбул, краснодарский край, танзания

АТОР сравнила стоимость отдыха в России, Турции и Танзании

13:35 05.08.2020 (обновлено: 15:48 05.08.2020)
12590
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Отдых на российских курортах оказался более доступным, чем в Турции и Танзании, следует из данных Ассоциации туроператоров России.
Сравнение стоимости пакетных туров на двоих человек с вылетом 8-14 августа, продолжительностью семь ночей и включающих в себя перелет, проживание и питание, специалисты провели вечером 2 августа.
Бодрум, туристы на торговой улочке
31 июля, 10:45Туризм
Выяснилось, сколько туристов смогут отдохнуть в Турции в этом году
Так, минимальные цены на отдых зафиксировали на курортах Крыма и Краснодарского края, где цена колеблется от 27,5 до 32,9 тысячи рублей. Тем не менее, отмечают аналитики, это на восемь-тринадцать процентов дороже, чем показатели недельной давности.

"Что касается минимальных цен на зарубежные курорты, то Турция начинает медленно догонять российские курорты по стартовым ценам на турпакеты, но она все равно дороже. Так, самый дешевый недельный тур в Анталью (Сиде) в эти даты обойдется в 39,8 тысячи рублей на двоих (на завтраках). Цены на Танзанию также стали немного ниже по минимальной планке, начинаясь от 133,8 тысячи рублей на двоих за тур", — уточнили в АТОР.

Из-за пандемии Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для рейсов, которыми вывозят россиян, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.
С 1 августа авиасообщение восстановили с Великобританией, Турцией и Танзанией. Пока что из всех турецких городов можно посетить Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
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251725462
Обсудить 12
ТуризмАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Республика КрымСтамбулКраснодарский крайТанзания
Популярные комментарии
про турцию посмешили. к нашим турам перелёт, трансфер, шезлонги... добавили?
5 августа, 14:06
Я В ТАНКЕ
1810005
Так это ещё не сравнили ассортимент фруктов в Танзании и крымнаш
5 августа, 14:12
Владислав Сусков
1330008
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