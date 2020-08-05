АТОР сравнила стоимость отдыха в России, Турции и Танзании

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Отдых на российских курортах оказался более доступным, чем в Турции и Танзании, следует из данных Ассоциации туроператоров России.
Сравнение стоимости пакетных туров на двоих человек с вылетом 8-14 августа, продолжительностью семь ночей и включающих в себя перелет, проживание и питание, специалисты провели вечером 2 августа.
Так, минимальные цены на отдых зафиксировали на курортах Крыма и Краснодарского края, где цена колеблется от 27,5 до 32,9 тысячи рублей. Тем не менее, отмечают аналитики, это на восемь-тринадцать процентов дороже, чем показатели недельной давности.
"Что касается минимальных цен на зарубежные курорты, то Турция начинает медленно догонять российские курорты по стартовым ценам на турпакеты, но она все равно дороже. Так, самый дешевый недельный тур в Анталью (Сиде) в эти даты обойдется в 39,8 тысячи рублей на двоих (на завтраках). Цены на Танзанию также стали немного ниже по минимальной планке, начинаясь от 133,8 тысячи рублей на двоих за тур", — уточнили в АТОР.
Из-за пандемии Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для рейсов, которыми вывозят россиян, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.
С 1 августа авиасообщение восстановили с Великобританией, Турцией и Танзанией. Пока что из всех турецких городов можно посетить Анкару и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.