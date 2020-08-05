Сотрудник ДПС рассказал в суде подробности ДТП с участием Ефремова

Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудник ДПС в ходе судебного заседания по делу Сотрудник ДПС в ходе судебного заседания по делу Михаила Ефремова заявил, что в момент ДТП актер находился за рулем автомобиля, больше в машине никого не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы

"Свидетели на месте ДТП нам сообщали, что Ефремов находился за рулем автомобиля. Сам Ефремов нам также сказал, что находился в автомобиле один", - заявил уже второй опрошенный сегодня в суде сотрудник ДПС, приехавший на место аварии одним из первых.

"Он каялся, говорил, мол, что же я наделал, что натворил", - добавил правоохранитель.

"Ефремов признался мне, что он был за рулем. Я задал ему вопрос: "Вы управляли автомобилем?". Он ответил: "Да, я управлял". "Вы выпили?" – "Да, употребил алкогольный напиток", - заявил сотрудник ДПС.