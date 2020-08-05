https://ria.ru/20200805/1575398444.html
Сотрудник ДПС рассказал в суде подробности ДТП с участием Ефремова
Сотрудник ДПС в ходе судебного заседания по делу Михаила Ефремова заявил, что в момент ДТП актер находился за рулем автомобиля, больше в машине никого не было,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:33
2020-08-05T13:33
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Сотрудник ДПС в ходе судебного заседания по делу Михаила Ефремова
заявил, что в момент ДТП актер находился за рулем автомобиля, больше в машине никого не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы
.
"Свидетели на месте ДТП нам сообщали, что Ефремов находился за рулем автомобиля. Сам Ефремов нам также сказал, что находился в автомобиле один", - заявил уже второй опрошенный сегодня в суде сотрудник ДПС, приехавший на место аварии одним из первых.
"Он каялся, говорил, мол, что же я наделал, что натворил", - добавил правоохранитель.
"Ефремов признался мне, что он был за рулем. Я задал ему вопрос: "Вы управляли автомобилем?". Он ответил: "Да, я управлял". "Вы выпили?" – "Да, употребил алкогольный напиток", - заявил сотрудник ДПС.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.