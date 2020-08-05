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Сотрудник ДПС рассказал в суде подробности ДТП с участием Ефремова
Сотрудник ДПС в ходе судебного заседания по делу Михаила Ефремова заявил, что в момент ДТП актер находился за рулем автомобиля, больше в машине никого не было,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:33
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Сотрудник ДПС рассказал в суде подробности ДТП с участием Ефремова

13:33 05.08.2020
1139
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудник ДПС в ходе судебного заседания по делу Михаила Ефремова заявил, что в момент ДТП актер находился за рулем автомобиля, больше в машине никого не было, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Свидетели на месте ДТП нам сообщали, что Ефремов находился за рулем автомобиля. Сам Ефремов нам также сказал, что находился в автомобиле один", - заявил уже второй опрошенный сегодня в суде сотрудник ДПС, приехавший на место аварии одним из первых.
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"Он каялся, говорил, мол, что же я наделал, что натворил", - добавил правоохранитель.

"Ефремов признался мне, что он был за рулем. Я задал ему вопрос: "Вы управляли автомобилем?". Он ответил: "Да, я управлял". "Вы выпили?" – "Да, употребил алкогольный напиток", - заявил сотрудник ДПС.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
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