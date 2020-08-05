Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200805/1575398403.html
Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
Остекление новейшего российского истребителя Су-57 способно защитить летчика от света ядерного взрыва, а также электромагнитного, ультрафиолетового и... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:24
новое оружие россии
россия
су-57
воздушно-космические силы россии
т-50
ростех
юрий слюсарь
сергей чемезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155808/36/1558083660_0:104:2201:1342_1400x0_80_0_0_7cbe91478fd2ab1804a2c87681976515.jpg
https://ria.ru/20200521/1571760348.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200520/1571707722.html
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155808/36/1558083660_0:104:2201:1342_1400x0_80_0_0_7cbe91478fd2ab1804a2c87681976515.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155808/36/1558083660_137:0:2065:1446_1400x0_80_0_0_9287d6cd10378c383f8e1b877f022c08.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155808/36/1558083660_378:0:1824:1446_1400x0_80_0_0_cf0ce7dfcd77c3fba6b6702da38cfaee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, су-57, воздушно-космические силы россии, т-50, ростех, юрий слюсарь , сергей чемезов

Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57

13:32 05.08.2020 (обновлено: 16:24 05.08.2020)
11084
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Остекление новейшего российского истребителя Су-57 способно защитить летчика от света ядерного взрыва, а также электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика, ОНПП "Технология", Андрей Силкин.
Как отметил руководитель компании, использование новых материалов позволило создателям добиться "незаметности" кабины для радиолокационных средств обнаружения. При этом "в два раза повысилась ударная прочность остекления при двукратном снижении его массы".
Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
21 мая, 03:03Новое оружие России
Борисов сообщил об итогах испытаний истребителя Су-57
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 подписали на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив.
После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета. Позднее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что массовые поставки Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году.
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
20 мая, 07:48
Быстро наверстали. В США обеспокоились беспилотным режимом на Су-57
15710004
Обсудить 5
Новое оружие РоссииРоссияСу-57Воздушно-космические силы РоссииТ-50РостехЮрий СлюсарьСергей Чемезов
Рекомендуем
Граница Украины и России
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова
Рикша в маске с надписью Бойкот Китаю в Нью-Дели, Индия
Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы
Сотрудник ДПС рассказал о поведении Ефремова после ДТП
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену погибшего в ДТП
Анастасия Заворотнюк
Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
АТОР сравнила стоимость отдыха в России, Турции и Танзании
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
Михалкова рассказала об отношениях с "Уральскими пельменями" после ухода
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Соперник Лукашенко призвал пересмотреть союзный договор с Россией
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
Последствия взрыва в Бейруте
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
Стрельба из специальной версии пистолета Удав с прибором бесшумной стрельбы
В России началось серийное производство пистолетов "Удав"
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
Система предупреждения о ракетном нападении "Купол" пополнилась "Тундрой"
Американские доллары
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния