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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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В экспертных сессиях Центра "Моспром" приняли участие свыше 500 человек
Представители 210 московских компаний прошли образовательную онлайн-программу развития профессиональных навыков и компетенций в области внешнеэкономической... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:28
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
экономика

В экспертных сессиях Центра "Моспром" приняли участие свыше 500 человек

13:28 05.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Представители 210 московских компаний прошли образовательную онлайн-программу развития профессиональных навыков и компетенций в области внешнеэкономической деятельности, организованную Центром "Моспром", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Первая серия экспертных онлайн-сессий стартовала в апреле. Столичные экспортеры обсудили влияние пандемии коронавируса на московский экспорт и на международную электронную торговлю, рассмотрели проблемы минимизации рисков и исполнения экспортных договоров на фоне распространения пандемии, Также обсуждались налоговые меры антикризисной поддержки бизнеса, перспективы выхода московских производителей на рынки стран Персидского залива, Германии, Италии и стран СНГ.
"Влияние на экспортную деятельность предприятий оказывают не только внешние стимулы, эффективными оказываются меры, воздействующие на формирование стратегий предприятий, а также меры, направленные на устранение препятствий на пути развития бизнеса. С начала пандемии нами проведены 16 мероприятий, в которых приняли участие 529 представителей из 210 компаний. Главная тема – экспорт в условиях пандемии коронавируса. В рамках образовательной программы мы поговорили о факторах, определяющих экспортную готовность компании, какие существуют правила применения нулевой ставки НДС при экспорте, о назначении и области применения Incoterms 2020, поменялся ли характер грузовых перевозок и логистического сообщения и об инструментах продвижения товаров и услуг с помощью цифровых технологий. Также международные эксперты рассказали об особенностях ведения бизнеса, правовом регулировании, основных каналах сбыта и потенциале товаров в странах СНГ, Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии. Мы не только планируем сохранить формат экспертных сессий, но и будем внедрять новые подходы к онлайн-обучению", – привели в пресс-службе слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.
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Как отмечается в сообщении, для минимизации последствий пандемии в сфере ВЭД, Центр "Моспром" перевел многие меры поддержки в онлайн-режим. Так, Центр подбирает проверенных международных байеров, проводит онлайн бизнес-миссии и индивидуальный комплекс предпродажных мероприятий для уже действующих покупателей. В полный комплекс предпродажных мероприятий входят предварительные переговоры с байерами, деловые встречи в формате MatchMaking, адаптация презентационных материалов, индивидуальные аналитические и маркетинговые рекомендации по продвижению товаров на целевом рынке, тренинги по эффективному участию в выставочных мероприятиях и технике ведения переговоров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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