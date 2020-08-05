В экспертных сессиях Центра "Моспром" приняли участие свыше 500 человек

Как отмечается в сообщении, для минимизации последствий пандемии в сфере ВЭД, Центр "Моспром" перевел многие меры поддержки в онлайн-режим. Так, Центр подбирает проверенных международных байеров, проводит онлайн бизнес-миссии и индивидуальный комплекс предпродажных мероприятий для уже действующих покупателей. В полный комплекс предпродажных мероприятий входят предварительные переговоры с байерами, деловые встречи в формате MatchMaking, адаптация презентационных материалов, индивидуальные аналитические и маркетинговые рекомендации по продвижению товаров на целевом рынке, тренинги по эффективному участию в выставочных мероприятиях и технике ведения переговоров.