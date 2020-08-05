Мужчине, назвавшему полпреда на Урале шпионом, ужесточили приговор

В марте суд признал Ширшикова виновным по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и назначил наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы.

"Заменить Ширшикову Ярославу неотбытую часть наказания по приговору Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в виде 1 года 2 месяцев 8 дней ограничения свободы на 7 месяцев 4 дня лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказали в суде.

Уголовное дело о клевете было возбуждено после того, как мужчина написал письмо на имя президента РФ, в котором назвал полпреда польским шпионом из-за ареста его помощника Александра Воробьева по подозрению в государственной измене. Подробности уголовного дела не приводились, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве. Как заявлял РИА Новости сам Ширшиков, "это была лишь шутка".