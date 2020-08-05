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Мужчине, назвавшему полпреда на Урале шпионом, ужесточили приговор
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду изменил наказание местному жителю Ярославу Ширшикову, назвавшему полпреда РФ в Уральском федеральном округе... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:27
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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екатеринбург, происшествия

Мужчине, назвавшему полпреда на Урале шпионом, ужесточили приговор

13:26 05.08.2020 (обновлено: 13:27 05.08.2020)
506
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВ здании суда
В здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
В здании суда. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду изменил наказание местному жителю Ярославу Ширшикову, назвавшему полпреда РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова польским шпионом: ограничение свободы ему заменили на колонию-поселение, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
В марте суд признал Ширшикова виновным по части 5 статьи 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) и назначил наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы.
"Заменить Ширшикову Ярославу неотбытую часть наказания по приговору Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга в виде 1 года 2 месяцев 8 дней ограничения свободы на 7 месяцев 4 дня лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказали в суде.
Уточняется, что о замене наказания ходатайствовал начальник районного филиала свердловского ГУФСИН из-за нарушений условий отбывания наказания.
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Уголовное дело о клевете было возбуждено после того, как мужчина написал письмо на имя президента РФ, в котором назвал полпреда польским шпионом из-за ареста его помощника Александра Воробьева по подозрению в государственной измене. Подробности уголовного дела не приводились, но известно, что Воробьев в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве. Как заявлял РИА Новости сам Ширшиков, "это была лишь шутка".
15510522
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ЕкатеринбургПроисшествия
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