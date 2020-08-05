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В Финляндии посчитали доказанным факт нарушения границ российскими Су-27
Пограничная охрана Финляндии утверждает, что расследование подтвердило, что в конце июля два российских истребителя Су-27 нарушили финское воздушное... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:21
2020-08-05T13:26
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минобороны финляндии, су-27, финляндия, в мире
ХЕЛЬСИНКИ, 5 авг - РИА Новости.
Пограничная охрана Финляндии
утверждает, что расследование подтвердило, что в конце июля два российских истребителя Су-27
нарушили финское воздушное пространство.
Минобороны Финляндии
28 июля заявило, что два российских истребителя Су-27 в районе 14 часов, предположительно, нарушили воздушное пространство страны. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ ранее заявил, что четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия
на аэродром дислокации в Калининградскую область
. Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, отметили в Минобороны РФ.
"Пограничная служба завершила предварительное расследование нарушения границы, имевшего место 28 июля. Следствие подтвердило, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии в районе Порвоо. Истребители прибыли в воздушное пространство Финляндии в 14.07. Пролетев в финском воздушном пространстве около одной минуты и на расстоянии 10 километров, истребители покинули финское воздушное пространство. Самолеты прошли на глубине 600 метров в Финляндии", - говорится в сообщении в среду.
На данном этапе решено прекратить дальнейшее расследование. "Личные данные пилотов самолетов в ходе предварительного расследования не разглашаются, и поэтому нет возможности привлечь кого-либо к ответственности", - уточнило финское ведомство.
МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.