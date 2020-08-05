В Финляндии посчитали доказанным факт нарушения границ российскими Су-27

"Пограничная служба завершила предварительное расследование нарушения границы, имевшего место 28 июля. Следствие подтвердило, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии в районе Порвоо. Истребители прибыли в воздушное пространство Финляндии в 14.07. Пролетев в финском воздушном пространстве около одной минуты и на расстоянии 10 километров, истребители покинули финское воздушное пространство. Самолеты прошли на глубине 600 метров в Финляндии", - говорится в сообщении в среду.