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В Финляндии посчитали доказанным факт нарушения границ российскими Су-27
Пограничная охрана Финляндии утверждает, что расследование подтвердило, что в конце июля два российских истребителя Су-27 нарушили финское воздушное... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:26
россия
минобороны финляндии
су-27
финляндия
в мире
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РИА Новости
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россия, минобороны финляндии, су-27, финляндия, в мире

В Финляндии посчитали доказанным факт нарушения границ российскими Су-27

13:21 05.08.2020 (обновлено: 13:26 05.08.2020)
1758
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель Су-27 . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 авг - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии утверждает, что расследование подтвердило, что в конце июля два российских истребителя Су-27 нарушили финское воздушное пространство.
Минобороны Финляндии 28 июля заявило, что два российских истребителя Су-27 в районе 14 часов, предположительно, нарушили воздушное пространство страны. Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ ранее заявил, что четыре истребителя Су-27 морской авиации ВМФ России осуществили плановый перелет с аэродрома в Республике Карелия на аэродром дислокации в Калининградскую область. Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, отметили в Минобороны РФ.
Истребитель Су-27СМ
28 июля, 18:50
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
"Пограничная служба завершила предварительное расследование нарушения границы, имевшего место 28 июля. Следствие подтвердило, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушное пространство Финляндии в районе Порвоо. Истребители прибыли в воздушное пространство Финляндии в 14.07. Пролетев в финском воздушном пространстве около одной минуты и на расстоянии 10 километров, истребители покинули финское воздушное пространство. Самолеты прошли на глубине 600 метров в Финляндии", - говорится в сообщении в среду.
На данном этапе решено прекратить дальнейшее расследование. "Личные данные пилотов самолетов в ходе предварительного расследования не разглашаются, и поэтому нет возможности привлечь кого-либо к ответственности", - уточнило финское ведомство.
МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.
Кадры перехвата группы иностранных разведывательных самолетов над нейтральными водами Балтийского моря
15 июня, 19:50
Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27
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РоссияМинобороны ФинляндииСу-27ФинляндияВ мире
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