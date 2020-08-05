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Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых семьи артистки. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:34
россия
анастасия заворотнюк
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_0:242:2781:1806_1400x0_80_0_0_661c76001db8067df6fa5d4ab218f2dc.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, анастасия заворотнюк, общество

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

13:17 05.08.2020 (обновлено: 16:34 05.08.2020)
218758
© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Анна Сергеева
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых семьи артистки.
Отмечается, что у Заворотнюк появилась сильная слабость, утомляемость, иногда она жалуется на головные боли и общее недомогание. По словам знакомых, сейчас у актрисы "не совсем связная речь", хотя ее интеллект не пострадал от заболевания.
"Заворотнюк не в том состоянии, чтобы себя показывать. Борьба за жизнь продолжается", — рассказала бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова.
При этом, по данным газеты, Заворотнюк находится в сознании, но у нее все "как в тумане".
"Анастасия на каталке, потому что сильно устает. У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет", — рассказала музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.
Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.
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РоссияАнастасия ЗаворотнюкОбщество
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