https://ria.ru/20200805/1575397675.html
Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых семьи артистки. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:17
2020-08-05T16:34
россия
анастасия заворотнюк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_0:242:2781:1806_1400x0_80_0_0_661c76001db8067df6fa5d4ab218f2dc.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574350793.html
Егор Панкратов
Здоровья ей.....
84
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_0:242:2781:1806_1400x0_80_0_0_661c76001db8067df6fa5d4ab218f2dc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_25:0:2754:2047_1400x0_80_0_0_0e851fe782bfa3b302c5d330ee49afad.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_366:0:2413:2047_1400x0_80_0_0_8db22d4bb94bd24c8aaf9837b77566a2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анастасия заворотнюк, общество
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк
ухудшилось, сообщает "Комсомольская правда
" со ссылкой на знакомых семьи артистки.
Отмечается, что у Заворотнюк появилась сильная слабость, утомляемость, иногда она жалуется на головные боли и общее недомогание. По словам знакомых, сейчас у актрисы "не совсем связная речь", хотя ее интеллект не пострадал от заболевания.
"Заворотнюк не в том состоянии, чтобы себя показывать. Борьба за жизнь продолжается", — рассказала бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова.
При этом, по данным газеты, Заворотнюк находится в сознании, но у нее все "как в тумане".
"Анастасия на каталке, потому что сильно устает. У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет", — рассказала музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.
Сообщения о заболевании Заворотнюк появились в августе прошлого года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники актрисы не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.