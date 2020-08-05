Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

Отмечается, что у Заворотнюк появилась сильная слабость, утомляемость, иногда она жалуется на головные боли и общее недомогание. По словам знакомых, сейчас у актрисы "не совсем связная речь", хотя ее интеллект не пострадал от заболевания.

"Заворотнюк не в том состоянии, чтобы себя показывать. Борьба за жизнь продолжается", — рассказала бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова.

При этом, по данным газеты, Заворотнюк находится в сознании, но у нее все "как в тумане".

"Анастасия на каталке, потому что сильно устает. У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет", — рассказала музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.