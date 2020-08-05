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В Москве нашли родителей брошенного в коляске ребенка
Полиция установила предполагаемых родителей ребенка, оставленного в коляске у одного из домов на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:21
гумвд
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
"Обожаю очень" - мать оставленного ночью в коляске ребенка назвала это ошибкой
Мать ребенка, оставленного в коляске на улице на западе Москвы, назвала произошедшее "ошибкой". По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком.
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РИА Новости
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60
гумвд, москва, происшествия

В Москве нашли родителей брошенного в коляске ребенка

13:08 05.08.2020 (обновлено: 18:21 05.08.2020)
30514
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Полиция установила предполагаемых родителей ребенка, оставленного в коляске у одного из домов на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Предполагаемые родители ребенка установлены и доставлены в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком. По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.
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