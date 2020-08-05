В Москве нашли родителей брошенного в коляске ребенка

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения на Студенческой улице брошенной коляски с ребенком. По предварительным данным, ночью 4 августа недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с малолетним мальчиком, о чем сообщили в правоохранительные органы. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.