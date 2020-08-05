Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200805/1575397367.html
Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
опек
brent
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570390386_0:352:3002:2041_1400x0_80_0_0_5beaad25544e1a5d5f9ceb088c021b4a.jpg
https://ria.ru/20200804/1575373475.html
https://ria.ru/20200801/1575245080.html
Это не нефть дорожает, это доллар дешевеет. Кто следит за рынками видит что все фондовые рынки зелёные и все товары. И только индекс доллара на 92 бултыхается.
45
Золото вон 2044 уже, вчера только брали 2000. Кароче инвесторы массово скидывают доллар.
44
21
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570390386_0:352:3002:2041_1400x0_80_0_0_5beaad25544e1a5d5f9ceb088c021b4a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570390386_741:411:2914:2041_1400x0_80_0_0_bf7039acbd5f4cca1fd29f4daeaf6ac4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570390386_819:319:2541:2041_1400x0_80_0_0_35d82895aa63d8a590229fadc9867ca8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены на нефть, wti (нефть), опек, brent, экономика

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

13:08 05.08.2020 (обновлено: 15:20 05.08.2020)
21849
© AFP 2020 / Scott HeppellДобыча нефти марки Brent в Северном море
Добыча нефти марки Brent в Северном море
© AFP 2020 / Scott Heppell
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Таким образом, североморская смесь отыграла все потери с 6 марта, когда распалась предыдущая сделка ОПЕК+.
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
4 августа, 20:47Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть ускорили темпы роста после взрыва в Бейруте
На 15:03 (мск) цена октябрьских фьючерсов на Brent росла на 3,8 процента — до 46,11 доллара за баррель. Баррель нефти марки WTI с поставками в сентябре, в свою очередь, подорожал на 4,03 процента — до 43,38 доллара.
Весной из-за распространения коронавирусного заболевания большинство стран ввели карантин, закрыли границы и ограничили передвижение своих граждан. В связи с этим упал спрос на нефть, а 6 марта государства — участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче: Россия настаивала на сохранении действующих условий, в то время как Саудовская Аравия намеревалась дополнительно сократить разработку на полтора миллиона баррелей в сутки.
В результате на рынке произошел обвал: нефть подешевела более чем в два раза с начала года, побив рекорды 18-летней давности. Позже страны — члены организации договорились о снижении добычи, ограничения по COVID-19 стали отменять, и цены постепенно начали восстанавливаться.
Нефтяной станок-качалка компании Татнефть
1 августа, 01:39Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК+ ослабляет ограничения добычи нефти
148106068
Обсудить 21
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьWTI (нефть)ОПЕКBrentЭкономика
Популярные комментарии
Это не нефть дорожает, это доллар дешевеет. Кто следит за рынками видит что все фондовые рынки зелёные и все товары. И только индекс доллара на 92 бултыхается.
5 августа, 13:21
СССергей Смирнов
3344004
Золото вон 2044 уже, вчера только брали 2000. Кароче инвесторы массово скидывают доллар.
5 августа, 13:25
СССергей Смирнов
3733001
Рекомендуем
Граница Украины и России
Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Рикша в маске с надписью Бойкот Китаю в Нью-Дели, Индия
Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Соперник Лукашенко призвал пересмотреть союзный договор с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
Шахтеры на угольной шахте Харви в Сикаморе, штат Пенсильвания
Трампа может добить "черная смерть" американской энергетики
Последствия взрыва в Бейруте
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района
АТОР сравнила стоимость отдыха в России, Турции и Танзании
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы
Сотрудник ДПС рассказал о поведении Ефремова после ДТП
Руины порта в Бейруте после мощного взрыва. Кадры с места событий
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту
Сулейман Керимов в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Керимов и его семья впервые возглавили российский список Forbes
Военнослужащие армии Украины
Украина в НАТО? Станет ли "незалежная" плацдармом для вторжения в Россию
Военный конвой США в Сирии
СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Адвокат Ефремова довел до слез гражданскую жену погибшего в ДТП
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Драка с участием украинской топ-модели на пляже в Турции попала на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния