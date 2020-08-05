Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Таким образом, североморская смесь отыграла все потери с 6 марта, когда распалась предыдущая сделка ОПЕК+.
На 15:03 (мск) цена октябрьских фьючерсов на Brent росла на 3,8 процента — до 46,11 доллара за баррель. Баррель нефти марки WTI с поставками в сентябре, в свою очередь, подорожал на 4,03 процента — до 43,38 доллара.
Весной из-за распространения коронавирусного заболевания большинство стран ввели карантин, закрыли границы и ограничили передвижение своих граждан. В связи с этим упал спрос на нефть, а 6 марта государства — участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче: Россия настаивала на сохранении действующих условий, в то время как Саудовская Аравия намеревалась дополнительно сократить разработку на полтора миллиона баррелей в сутки.
В результате на рынке произошел обвал: нефть подешевела более чем в два раза с начала года, побив рекорды 18-летней давности. Позже страны — члены организации договорились о снижении добычи, ограничения по COVID-19 стали отменять, и цены постепенно начали восстанавливаться.