Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

На 15:03 (мск) цена октябрьских фьючерсов на Brent росла на 3,8 процента — до 46,11 доллара за баррель. Баррель нефти маркис поставками в сентябре, в свою очередь, подорожал на 4,03 процента — до 43,38 доллара.

В результате на рынке произошел обвал: нефть подешевела более чем в два раза с начала года, побив рекорды 18-летней давности. Позже страны — члены организации договорились о снижении добычи, ограничения по COVID-19 стали отменять, и цены постепенно начали восстанавливаться.