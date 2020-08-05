Ефремов пожаловался судье на адвоката Добровинского

"Прошу обратить внимание на инсинуации в отношении меня от Александра Добровинского. Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на секции, на спорт, они общаются с друзьями, которые смотрят телевизор. А там в передачах показываются материалы дела, где я якобы признал свою вину, там происходят инсинуации, оскорбления в отношении меня. Поскольку я болельщик "Спартака", мне не привыкать, но это же дети. Прошу суд сделать им замечание", - сказал Ефремов.