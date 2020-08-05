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Ефремов пожаловался судье на адвоката Добровинского
Актер Михаил Ефремов выступил в суде по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, и попросил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны Александру... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:04
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов пожаловался судье на адвоката Добровинского

13:04 05.08.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов выступил в суде по делу о ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, и попросил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому из-за его оскорбительных замечаний, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Пресненском суде Москвы началось слушание дела по существу.
"Прошу обратить внимание на инсинуации в отношении меня от Александра Добровинского. Мои несовершеннолетние дети, когда ходят на секции, на спорт, они общаются с друзьями, которые смотрят телевизор. А там в передачах показываются материалы дела, где я якобы признал свою вину, там происходят инсинуации, оскорбления в отношении меня. Поскольку я болельщик "Спартака", мне не привыкать, но это же дети. Прошу суд сделать им замечание", - сказал Ефремов.
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Известно, что родственники Захарова намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации морального вреда. Их представители пока не разглашали суммы, на которые рассчитывают потерпевшие.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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