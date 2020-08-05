Бальбек сравнил слова Кравчука о Крыме с историей о "Летучем голландце"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение первого президента Украины, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука создать делегацию по возвращению Крыма, сравнил его с историей о "Летучем голландце" - "каждый что-то слышал, но в реальности этого не существует".
Ранее Кравчук выразил мнение, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть безотлагательно создана другая делегация с крымскими татарами в составе.
"То, что предлагает Леонид Кравчук - это очередная история о "Летучем голландце": каждый что-то слышал, но в реальности этого не существует. Какая контактная группа? Какие крымские татары? Разговаривать нужно с теми, кто живет в Крыму, а не подтягивать политических провокаторов, перед которыми на полуострове захлопнуты все двери. Кравчук имеет склонность толочь воду в ступе, выдавая это за титанический труд и гениальные идеи, но контактная группа по возвращению Крыма - это политический дым, который рассеется буквально через несколько дней", - сказал Бальбек РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".