Бальбек сравнил слова Кравчука о Крыме с историей о "Летучем голландце"

Ранее Кравчук выразил мнение, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе не может заниматься вопросом возвращения Украине Крыма, для этого должна быть безотлагательно создана другая делегация с крымскими татарами в составе.

"То, что предлагает Леонид Кравчук - это очередная история о "Летучем голландце": каждый что-то слышал, но в реальности этого не существует. Какая контактная группа? Какие крымские татары? Разговаривать нужно с теми, кто живет в Крыму, а не подтягивать политических провокаторов, перед которыми на полуострове захлопнуты все двери. Кравчук имеет склонность толочь воду в ступе, выдавая это за титанический труд и гениальные идеи, но контактная группа по возвращению Крыма - это политический дым, который рассеется буквально через несколько дней", - сказал Бальбек РИА Новости.