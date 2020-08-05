Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575396979.html
Генпрокурор поручил проверить качество лечения детей в регионах
Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить, как в регионах лечат несовершеннолетних и насколько они обеспечены лекарствами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:59
россия
игорь краснов
здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155681/14/1556811471_0:89:2000:1214_1400x0_80_0_0_a42cf0a2df6ec5ec6df1c18852f6d8c2.jpg
https://ria.ru/20200729/1575081124.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155681/14/1556811471_0:89:2000:1214_1400x0_80_0_0_a42cf0a2df6ec5ec6df1c18852f6d8c2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155681/14/1556811471_132:0:1868:1302_1400x0_80_0_0_73387b53305c6c89a81d2a70e724fd5e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155681/14/1556811471_349:0:1651:1302_1400x0_80_0_0_e69476699b7d982c58fbdbececc0a601.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь краснов, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокурор поручил проверить качество лечения детей в регионах

12:59 05.08.2020
902
© Depositphotos / SurabkyРебенок в больнице
Ребенок в больнице
© Depositphotos / Surabky
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить, как в регионах лечат несовершеннолетних и насколько они обеспечены лекарствами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре пояснили, что данные государственной статистики о состоянии здоровья несовершеннолетних, а также рост количества обращений в прокуратуру из-за нарушений прав детей на доступное и качественное лечение обусловили необходимость проверок исполнения органами государственной власти и местного самоуправления своих полномочий в указанной сфере.

"Проверке, в первую очередь, подлежат вопросы обеспечения доступности всех видов медицинской помощи, особенно в сельской местности, проведения медосмотров, разработки и реализации программ иммунопрофилактики, льготного обеспечения лекарствами, в том числе детей-инвалидов по жизненным показаниям", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание будет уделено материально-техническому оснащению, созданию современных и безопасных условий для работы врачей в целях оказания своевременной и квалифицированной помощи детям.
"По всем выявленным нарушениям незамедлительно будут приниматься соответствующие меры прокурорского реагирования. Генеральная прокуратура РФ взяла результаты всех проверок под особый контроль", - добавили в ведомстве.
Здание Государственной Думы РФ
29 июля, 08:42
В ГД предложили дать право на налоговый вычет за лечение взрослых детей
1100001
Обсудить 0
РоссияИгорь КрасновЗдоровье - ОбществоГенеральная прокуратура РФОбщество
Рекомендуем
Правда тела. Худею с понедельника: как подготовиться морально
"Правда тела". Худею с понедельника: как подготовиться морально
Раковые клетки
Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве нашли родителей брошенного в коляске ребенка
Самая старая улица Москвы — Никольская
Выяснилось, посещали ли зарубежные туристы Россию в период пандемии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Волочкова выставила на продажу купель ради оплаты штрафов
Ефремов сидит в зале суда на первом заседании по существу уголовного дела
Ефремов отказался признать вину в ДТП
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Суд не признал гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым потерпевшей
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Эксперт предположил, из-за чего могла взорваться селитра в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Зеленский обсудил с Лукашенко экстрадицию задержанных россиян
Здание Государственной думы
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Зона паспортного контроля
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Последствия взрыва в Бейруте
Число погибших при взрыве в Бейруте может достичь ста человек
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Жириновский считает, что Ефремов должен получить максимальный срок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния