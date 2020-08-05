Генпрокурор поручил проверить качество лечения детей в регионах

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить, как в регионах лечат несовершеннолетних и насколько они обеспечены лекарствами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Генпрокуратуре пояснили, что данные государственной статистики о состоянии здоровья несовершеннолетних, а также рост количества обращений в прокуратуру из-за нарушений прав детей на доступное и качественное лечение обусловили необходимость проверок исполнения органами государственной власти и местного самоуправления своих полномочий в указанной сфере.
"Проверке, в первую очередь, подлежат вопросы обеспечения доступности всех видов медицинской помощи, особенно в сельской местности, проведения медосмотров, разработки и реализации программ иммунопрофилактики, льготного обеспечения лекарствами, в том числе детей-инвалидов по жизненным показаниям", - говорится в сообщении.
Отдельное внимание будет уделено материально-техническому оснащению, созданию современных и безопасных условий для работы врачей в целях оказания своевременной и квалифицированной помощи детям.
"По всем выявленным нарушениям незамедлительно будут приниматься соответствующие меры прокурорского реагирования. Генеральная прокуратура РФ взяла результаты всех проверок под особый контроль", - добавили в ведомстве.