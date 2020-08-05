Генпрокурор поручил проверить качество лечения детей в регионах

"Проверке, в первую очередь, подлежат вопросы обеспечения доступности всех видов медицинской помощи, особенно в сельской местности, проведения медосмотров, разработки и реализации программ иммунопрофилактики, льготного обеспечения лекарствами, в том числе детей-инвалидов по жизненным показаниям", - говорится в сообщении.