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Суд не признал гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым потерпевшей
Пресненский суд Москвы в среду отказался признавать потерпевшей по уголовному делу гражданскую супругу погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, с... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:22
эльман пашаев
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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эльман пашаев, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Суд не признал гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым потерпевшей

12:57 05.08.2020 (обновлено: 13:22 05.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду отказался признавать потерпевшей по уголовному делу гражданскую супругу погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, с которой, по ее же словам, он жил вместе 20 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении ходатайства о признании Стерховой потерпевшей по делу отказать", - заявила судья Елена Абрамова.
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Женщина пыталась доказать, что независимо от юридического оформления их отношений, они в сущности были семейными.
"Прошу признать меня потерпевшей. Слишком большая потеря, Сергей был мне очень близок, 20 лет мы с ним жили вместе, отдых у нас тоже был совестный, друзья. Он помогал мне с отцом-инвалидом, когда тот был жив, дочка моя его уважала", - заявила она.
Ее представитель подтвердил эти доводы документами о том, что именно Стерхова организовала похороны Захарова.
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Защитник также просил приобщить характеристики от соседей, которые подтвердили, что Захаров и Стерхова "долгое время жили как семья". Диплом, военный билет, документы на автомобиль Захаров хранил у Стерховой, подчеркнул представитель гражданской супруги.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев со своей стороны заявил, что семейное законодательство не разъясняет понятия "гражданский брак", да и "весомых доказательств совместной жизни", помимо слов Стерховой, с ее стороны не представлялось.
"По закону, потерпевшая по делу – Ирина – жена Захарова, она действительно страдает, данное ходатайство по этому основанию прошу отклонить", - отметил Пашаев.
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Эльман ПашаевРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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