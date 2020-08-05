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В Крыму призыв экс-депутата Рады "паковать манатки" назвали фашизмом
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, призывающая русскоязычных украинцев "паковать... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:53
2020-08-05T12:53
анастасия гридчина
ирина фарион
республика крым
украина
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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анастасия гридчина, ирина фарион, республика крым, украина, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости.
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
заявила, что экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион
, призывающая русскоязычных украинцев "паковать манатки", тем самым навязывает обществу фашистские идеи.
Ранее Фарион в эфире украинского телеканала заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их "паковать манатки" и уезжать в Россию. Фарион назвала термин "русскоязычное население" бытовым штампом, а тех, кто себя к нему причисляет, нытиками и маргиналами. Она также обвинила русскоязычных украинцев в "оккупации" Крыма.
"Президенту Украины Зеленскому давно пора посадить Фарион из-за подобных призывов, но президенту Украины, видимо, выгодны такие враждебные настроения в обществе. Фарион всю свою политическую карьеру, исключая ее коммунистическое прошлое, навязывает украинцам свои фашистские идеи. Если бы ее так называемые инициативы принимались властью, то более 70% жителей Украины находились бы в концентрационных лагерях и тюрьмах", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, Фарион стоит учитывать, что все русский язык на Украине понимают, более половины населения используют ежедневно в быту, а для 30% украинцев он является родным.
"У Фарион нет права притеснять русскоязычное население Украины и указывать жителям на дверь. Ее идеология – ксенофобия, возведенная в ранг мировоззрения. Именно благодаря таким деятелям Украина утопает в межнациональной розни и вражде", - подчеркнула Гридчина.