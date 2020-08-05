В Крыму призыв экс-депутата Рады "паковать манатки" назвали фашизмом

"Президенту Украины Зеленскому давно пора посадить Фарион из-за подобных призывов, но президенту Украины, видимо, выгодны такие враждебные настроения в обществе. Фарион всю свою политическую карьеру, исключая ее коммунистическое прошлое, навязывает украинцам свои фашистские идеи. Если бы ее так называемые инициативы принимались властью, то более 70% жителей Украины находились бы в концентрационных лагерях и тюрьмах", - сказала РИА Новости Гридчина.