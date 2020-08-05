В Бейруте около 300 тысяч человек из-за взрыва остались без жилья

Химик о взрыве в Бейруте: селитра не взрывается сама по себе

По сообщениям из Бейрута, более ста человек погибли и около четырех тысяч получили травмы в результате взрыва на складе аммиачной селитры в порту. Кандидат химических наук Юрий Орлов в эфире радио Sputnik объяснил, при каких условиях это вещество может взорваться.