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В Бейруте около 300 тысяч человек из-за взрыва остались без жилья
Около 300 тысяч человек остались без крова в Бейруте после взрыва в порту, заявил в среду губернатор Бейрута Марван Аббуд. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:09
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353
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взрывы в бейруте, бейрут, в мире

В Бейруте около 300 тысяч человек из-за взрыва остались без жилья

12:50 05.08.2020 (обновлено: 14:09 05.08.2020)
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© РИА Новости . Михаил АлаеддинПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
Последствия взрыва в Бейруте
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 300 тысяч человек остались без крова в Бейруте после взрыва в порту, заявил в среду губернатор Бейрута Марван Аббуд.
"Около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после взрыва в порту. Ущерб превышает 3 миллиарда долларов", - приводит его слова ливанский телеканал "Аль-Маядин".
Ранее ливанский новостной портал LBCI Nеws сообщал, что Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от 3 до 5 миллиардов долларов.
Ранее в среду Аббуд заявил о гибели 10 спасателей после взрыва в порту.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, более 100 человек погибли и около 4 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 13:30Сказано в эфире
Химик о взрыве в Бейруте: селитра не взрывается сама по себеПо сообщениям из Бейрута, более ста человек погибли и около четырех тысяч получили травмы в результате взрыва на складе аммиачной селитры в порту. Кандидат химических наук Юрий Орлов в эфире радио Sputnik объяснил, при каких условиях это вещество может взорваться.
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