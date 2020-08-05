В Бейруте около 300 тысяч человек из-за взрыва остались без жилья

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Около 300 тысяч человек остались без крова в Бейруте после взрыва в порту, заявил в среду губернатор Бейрута Марван Аббуд.
"Около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после взрыва в порту. Ущерб превышает 3 миллиарда долларов", - приводит его слова ливанский телеканал "Аль-Маядин".
Ранее ливанский новостной портал LBCI Nеws сообщал, что Аббуд оценил ущерб от взрыва в порту в сумму от 3 до 5 миллиардов долларов.
Ранее в среду Аббуд заявил о гибели 10 спасателей после взрыва в порту.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным, более 100 человек погибли и около 4 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими.
Вчера, 13:30Сказано в эфиреХимик о взрыве в Бейруте: селитра не взрывается сама по себеПо сообщениям из Бейрута, более ста человек погибли и около четырех тысяч получили травмы в результате взрыва на складе аммиачной селитры в порту. Кандидат химических наук Юрий Орлов в эфире радио Sputnik объяснил, при каких условиях это вещество может взорваться.