Власти Непала осенью откроют для туристов доступ на Эверест

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Власти Непала откроют для альпинистов доступ на самую высокую в мире горную вершину, Власти Непала откроют для альпинистов доступ на самую высокую в мире горную вершину, сообщает Travel and Leisure.

В марте восхождения на Эверест запретили из-за пандемии коронавируса. А 30 июля объявили, что к началу осеннего сезона скалолазания (с сентября по ноябрь) в стране начнут выдавать разрешения на покорение пика и других гималайских гор.

Сейчас в Непале начинают открываться отели и рестораны, при условии соблюдения мер предосторожности против распространения вируса. Казино, салоны красоты и спортивные залы пока закрыты. Международные и внутренние авиарейсы планируется возобновить с 17 августа.

Из-за того, что весенний сезон скалолазания не состоялся, около 200 тысяч гидов, носильщиков остались без работы. Экономика страны потеряла миллионы долларов. В мае в Непал прибыли 30 туристов, тогда как в прошлом году их было 70 тысяч.