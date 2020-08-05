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Власти Непала осенью откроют для туристов доступ на Эверест
Власти Непала откроют для альпинистов доступ на самую высокую в мире горную вершину, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:39
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, непал

Власти Непала осенью откроют для туристов доступ на Эверест

13:39 05.08.2020
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© AP Photo / Niranjan ShresthaЭверест
Эверест
© AP Photo / Niranjan Shrestha
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Власти Непала откроют для альпинистов доступ на самую высокую в мире горную вершину, сообщает Travel and Leisure.
В марте восхождения на Эверест запретили из-за пандемии коронавируса. А 30 июля объявили, что к началу осеннего сезона скалолазания (с сентября по ноябрь) в стране начнут выдавать разрешения на покорение пика и других гималайских гор.
Сейчас в Непале начинают открываться отели и рестораны, при условии соблюдения мер предосторожности против распространения вируса. Казино, салоны красоты и спортивные залы пока закрыты. Международные и внутренние авиарейсы планируется возобновить с 17 августа.
Из-за того, что весенний сезон скалолазания не состоялся, около 200 тысяч гидов, носильщиков остались без работы. Экономика страны потеряла миллионы долларов. В мае в Непал прибыли 30 туристов, тогда как в прошлом году их было 70 тысяч.
Власти надеются, что осенний сезон альпинизма поспособствует росту экономики.
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