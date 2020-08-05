https://ria.ru/20200805/1575396042.html
Власти Непала осенью откроют для туристов доступ на Эверест
Власти Непала откроют для альпинистов доступ на самую высокую в мире горную вершину, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:39
2020-08-05T13:39
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, непал
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Власти Непала откроют для альпинистов доступ на самую высокую в мире горную вершину, сообщает
Travel and Leisure.
В марте восхождения на Эверест запретили из-за пандемии коронавируса. А 30 июля объявили, что к началу осеннего сезона скалолазания (с сентября по ноябрь) в стране начнут выдавать разрешения на покорение пика и других гималайских гор.
Сейчас в Непале начинают открываться отели и рестораны, при условии соблюдения мер предосторожности против распространения вируса. Казино, салоны красоты и спортивные залы пока закрыты. Международные и внутренние авиарейсы планируется возобновить с 17 августа.
Из-за того, что весенний сезон скалолазания не состоялся, около 200 тысяч гидов, носильщиков остались без работы. Экономика страны потеряла миллионы долларов. В мае в Непал прибыли 30 туристов, тогда как в прошлом году их было 70 тысяч.
Власти надеются, что осенний сезон альпинизма поспособствует росту экономики.