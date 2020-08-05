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Ученые разрабатывают вакцину от коронавируса с помощью шелковичных червей
Вакцина от COVID, основа которой – полученный в личинке шелкопряда белок, должна стать высокоэффективной и недорогой, рассказал РИА Новости глава проекта,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:39
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука, япония

Ученые разрабатывают вакцину от коронавируса с помощью шелковичных червей

12:39 05.08.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГусеницы шелкопряда
Гусеницы шелкопряда
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Гусеницы шелкопряда. Архивное фото
ТОКИО, 5 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Вакцина от COVID, основа которой – полученный в личинке шелкопряда белок, должна стать высокоэффективной и недорогой, рассказал РИА Новости глава проекта, профессор Университета Кюсю в Японии Такахиро Кусакабэ.
На поверхности коронавируса есть так называемый спайковый протеин S, он группируется по три и именно он образует те самые "шипы" на поверхности вируса, при помощи которых происходит заражение.
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"С помощью шелкопряда мы создаем искусственный спайковый протеин, чрезвычайно похожий при этом на белок нового типа коронавируса, но внутри него не содержится вируса, поэтому он безвреден", - сказал профессор.
В тело шелкопряда внедряют бакуловирус, который заражает только насекомых, но безвреден для человека, с встроенной в него генной информацией коронавируса. Через несколько дней после этого в теле шелковичного червя "вырастает" белок, очень похожий на спайковый S-протеин коронавируса.
"Сейчас мы разрабатываем вакцину двух видов – в виде инъекции и для приема перорально. При изготовлении вакцины для инъекций необходимо ее очищение, и нужны тестирования на ее безопасность. В любом случае, думаю, это будет столь же безопасная вакцина, как и использующиеся сейчас. Что касается перорального приема, то в странах Азии исторически используют личинки шелкопряда в пищу, так что тут никаких проблем быть не должно", - подчеркнул профессор.
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Ученый считает, что его метод позволит производить "высокоэффективную вакцину в больших количествах, чем обычные вакцины". К тому же цена ее будет в пределах противогриппозной вакцины – несколько тысяч иен (несколько десятков долларов). В течение этого финансового года, то есть до 31 марта 2021 года, пройдут испытания вакцины на животных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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