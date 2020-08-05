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Дирекцию управления благосостоянием ПСБ возглавил Алексей Жоголев
В ПСБ создана дирекция управления благосостоянием клиентов, ее возглавил Алексей Жоголев, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:31
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РИА Новости
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60
промсвязьбанк, новости компаний - экономика

Дирекцию управления благосостоянием ПСБ возглавил Алексей Жоголев

12:31 05.08.2020
9816
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В ПСБ создана дирекция управления благосостоянием клиентов, ее возглавил Алексей Жоголев, сообщает пресс-служба банка.
Новое структурное подразделение объединит продуктовые фабрики банка, брокера ПСБ и управляющей компании "Промсвязь" для развития комплексного предложения инвестиционных продуктов для всех клиентских сегментов в рамках группы ПСБ. Жоголев будет отвечать за реализацию консолидированной стратегии управления благосостоянием клиентов и развитие продаж инвестпродуктов группы.
"Банк нацелен на увеличение доли на рынке брокериджа, доверительного управления и wealth management, а также на кратный прирост клиентской базы за счет развития продаж в массовом сегменте, где мы видим значительный спрос на инвестиционные продукты. Это потребует формирования новой концепции продаж инвестиционных продуктов в рамках группы ПСБ, и я уверена, что опыт Алексея Жоголева будет востребован для решения этих задач", - привели в пресс-службе комментарий руководителя блока "Финансовые рынки и частный капитал" ПСБ Юлии Карповой.
С 2016 по 2020 год Жоголев возглавлял департамент по работе с партнерами Управляющей Компании "Альфа-Капитал".
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
3 августа, 13:03
ПСБ будет расширять банковскую инфраструктуру Ставропольского края
100012
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ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
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