Дирекцию управления благосостоянием ПСБ возглавил Алексей Жоголев

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В ПСБ создана дирекция управления благосостоянием клиентов, ее возглавил Алексей Жоголев, сообщает пресс-служба банка.
Новое структурное подразделение объединит продуктовые фабрики банка, брокера ПСБ и управляющей компании "Промсвязь" для развития комплексного предложения инвестиционных продуктов для всех клиентских сегментов в рамках группы ПСБ. Жоголев будет отвечать за реализацию консолидированной стратегии управления благосостоянием клиентов и развитие продаж инвестпродуктов группы.
"Банк нацелен на увеличение доли на рынке брокериджа, доверительного управления и wealth management, а также на кратный прирост клиентской базы за счет развития продаж в массовом сегменте, где мы видим значительный спрос на инвестиционные продукты. Это потребует формирования новой концепции продаж инвестиционных продуктов в рамках группы ПСБ, и я уверена, что опыт Алексея Жоголева будет востребован для решения этих задач", - привели в пресс-службе комментарий руководителя блока "Финансовые рынки и частный капитал" ПСБ Юлии Карповой.
С 2016 по 2020 год Жоголев возглавлял департамент по работе с партнерами Управляющей Компании "Альфа-Капитал".