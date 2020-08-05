Дирекцию управления благосостоянием ПСБ возглавил Алексей Жоголев

"Банк нацелен на увеличение доли на рынке брокериджа, доверительного управления и wealth management, а также на кратный прирост клиентской базы за счет развития продаж в массовом сегменте, где мы видим значительный спрос на инвестиционные продукты. Это потребует формирования новой концепции продаж инвестиционных продуктов в рамках группы ПСБ, и я уверена, что опыт Алексея Жоголева будет востребован для решения этих задач", - привели в пресс-службе комментарий руководителя блока "Финансовые рынки и частный капитал" ПСБ Юлии Карповой.