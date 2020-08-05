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Защита Винника оспорила его арест во Франции
Защита Александра Винника оспорила в кассационном суде Парижа постановление об аресте россиянина, решение по этому вопросу будет вынесено в пятницу, 7 августа,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:30
дело александра винника
александр винник
франция
сша
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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дело александра винника, александр винник, франция, сша, париж, в мире

Защита Винника оспорила его арест во Франции

12:30 05.08.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник
Россиянин Александр Винник
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Защита Александра Винника оспорила в кассационном суде Парижа постановление об аресте россиянина, решение по этому вопросу будет вынесено в пятницу, 7 августа, передает корреспондент РИА Новости.
"Я надеюсь, что ордер (на арест) следственной палаты может быть аннулирован, и мы смогли бы пересмотреть законность этого ордера на арест в следственной палате", - сказала журналистам после заседания адвокат государственного совета и кассационного суда Элен Фарж.
Она отметила, что есть постановление об аресте следственной палаты (апелляционного суда Парижа), которая отказалась рассматривать правомерность европейского ордера на арест в отношении Винника.
"Министр юстиции Греции вынес решение, которое для Франции, во всяком случае, для демократической системы, крайне удивительно. Министр является частью исполнительной власти. Естественно, у исполнительной власти нет полномочий принимать решение о заключении человека. И сейчас есть решение греческого министра, которое предписывает Франции поместить и содержать под стражей господина Винника. Другими словами, министр подменяет собой французский суд", - подчеркнула адвокат.
Александр Винник
22 июля, 15:27
Защита Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. 20 декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
Ранее адвокат Винника Фредерик Бело заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e" и выполнял техническую работу. Судебное разбирательство по делу Винника запланировано на 14 сентября.
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22 июня, 11:56
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникФранцияСШАПарижВ мире
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