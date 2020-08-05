Защита Винника оспорила его арест во Франции

ПАРИЖ, 5 авг - РИА Новости. Защита Защита Александра Винника оспорила в кассационном суде Парижа постановление об аресте россиянина, решение по этому вопросу будет вынесено в пятницу, 7 августа, передает корреспондент РИА Новости.

"Я надеюсь, что ордер (на арест) следственной палаты может быть аннулирован, и мы смогли бы пересмотреть законность этого ордера на арест в следственной палате", - сказала журналистам после заседания адвокат государственного совета и кассационного суда Элен Фарж.

Она отметила, что есть постановление об аресте следственной палаты (апелляционного суда Парижа ), которая отказалась рассматривать правомерность европейского ордера на арест в отношении Винника.

"Министр юстиции Греции вынес решение, которое для Франции , во всяком случае, для демократической системы, крайне удивительно. Министр является частью исполнительной власти. Естественно, у исполнительной власти нет полномочий принимать решение о заключении человека. И сейчас есть решение греческого министра, которое предписывает Франции поместить и содержать под стражей господина Винника. Другими словами, министр подменяет собой французский суд", - подчеркнула адвокат.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США , где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

В Греции Винника держали в предварительном заключении 30 месяцев, хотя конституция Греции запрещает держать человека без суда более 18 месяцев. 20 декабря 2019 года стало известно, что министр юстиции издал решение о поочередной выдаче Винника во Францию, США и Россию.

С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.