ЦИК Белоруссии опроверг информацию о недопуске наблюдателей на участки

"Этого не может быть. Если наблюдателей до трех (человек – ред.), все они запущены независимо от их … документов, кто их направил. Если их количество превышает три, то есть на участки пришли наблюдатели, аккредитованные позднее, они не находятся в помещении участков для голосования. Все обращения, которые поступают в Центральную комиссию, свидетельствуют о том, что этих наблюдателей не впустили, потому что они превышали допустимое количество в три человека", - сказала Ермошина.