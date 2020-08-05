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ЦИК Белоруссии опроверг информацию о недопуске наблюдателей на участки
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, комментируя информацию о недопуске независимых внутренних наблюдателей на участки для голосования и их намеренного удаления РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:30
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лидия ермошина, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ЦИК Белоруссии опроверг информацию о недопуске наблюдателей на участки

12:30 05.08.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоИзбирательный участок в поселке Октябрьский в Гомельской области, где проходит досрочное голосование на выборах президента Белоруссии
Избирательный участок в поселке Октябрьский в Гомельской области, где проходит досрочное голосование на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 5 авг - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, комментируя информацию о недопуске независимых внутренних наблюдателей на участки для голосования и их намеренного удаления с участков, заявила РИА Новости, что этого не может быть.
Ранее альтернативные президенту Белоруссии Александру Лукашенко кандидаты призвали своих сторонников идти в наблюдатели, чтобы обеспечить прозрачность выборов. Однако ЦИК республики из-за пандемии COVID-19 и для исключения помех работе членов участковых избиркомов ограничил число внутренних наблюдателей, которые могут находиться одновременно на участках для голосования. Было решено уменьшить число наблюдателей в основной день голосования до пяти человек, во время досрочного голосования - до трех. Наблюдателей допускают на участок по дате получения аккредитации.
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Выборы президента назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. В первый же день досрочного голосования ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что внутренним наблюдателям не всегда удается попасть на участки, их также выгоняют из зданий, где проходит голосование.

"Этого не может быть. Если наблюдателей до трех (человек – ред.), все они запущены независимо от их … документов, кто их направил. Если их количество превышает три, то есть на участки пришли наблюдатели, аккредитованные позднее, они не находятся в помещении участков для голосования. Все обращения, которые поступают в Центральную комиссию, свидетельствуют о том, что этих наблюдателей не впустили, потому что они превышали допустимое количество в три человека", - сказала Ермошина.

По последним данным ЦИК Белоруссии, на нынешних выборах аккредитовано 48 642 внутренних наблюдателей. Кандидатами на президентских выборах в республике зарегистрированы пять человек, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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Лидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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