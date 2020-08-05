Ефремов забыл, как после ДТП его проверяли на алкоголь

"Нет, я не помню", - сказал артист на соответствующий вопрос его адвоката.

До этого допрошенный в суде сотрудник ДПС сообщил, что отвозил Ефремова на медицинское освидетельствование в больницу и тест показал, что в крови актера "примерно 1,05-1,25 промилле". По его словам, это соответствует сильному опьянению.