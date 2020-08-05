https://ria.ru/20200805/1575394020.html
Ефремов забыл, как после ДТП его проверяли на алкоголь
Актер Михаил Ефремов заявил, что не помнит, возили ли его сотрудники ДПС на медицинское освидетельствование после ДТП, передает корреспондент РИА Новости зала... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:27
2020-08-05T12:27
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200805/1575392033.html
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575388041_0:174:3110:1923_1400x0_80_0_0_ee79d6ccd2541c1618fd3cc08557cfe8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия