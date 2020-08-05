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Ефремов забыл, как после ДТП его проверяли на алкоголь
Актер Михаил Ефремов заявил, что не помнит, возили ли его сотрудники ДПС на медицинское освидетельствование после ДТП, передает корреспондент РИА Новости зала... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:27
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов забыл, как после ДТП его проверяли на алкоголь

12:27 05.08.2020
2039
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов заявил, что не помнит, возили ли его сотрудники ДПС на медицинское освидетельствование после ДТП, передает корреспондент РИА Новости зала Пресненского суда Москвы.
"Нет, я не помню", - сказал артист на соответствующий вопрос его адвоката.
До этого допрошенный в суде сотрудник ДПС сообщил, что отвозил Ефремова на медицинское освидетельствование в больницу и тест показал, что в крови актера "примерно 1,05-1,25 промилле". По его словам, это соответствует сильному опьянению.
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