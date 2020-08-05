https://ria.ru/20200805/1575393640.html
Роспотребнадзор рассказал об особенностях разработки вакцины в "Векторе"
Вакцина от коронавируса разрабатывается центром "Вектор" с учетом всех обязательных требований, протоколы исследования вакцины учитывают отечественный и мировой РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:23
2020-08-05T13:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вакцина от коронавируса разрабатывается центром "Вектор" с учетом всех обязательных требований, протоколы исследования вакцины учитывают отечественный и мировой опыт, строгое соблюдение правил исследований позволяет говорить о том, что препарат будет качественным и безопасным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, которого цитирует газета Telegraph
, заявил, что российские ученые должны провести все необходимые испытания вакцины перед получением лицензии.
"Вакцина против нового коронавируса "ЭпиВакКорона" разрабатывается ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора с учетом всех обязательных к исполнению требований и нормативных рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Центр "Вектор" также следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а протоколы доклинических и клинических исследований вакцины учитывают отечественный и мировой опыт, подчеркнули в пресс-службе.
"Строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований дает уверенность в получении безопасной и качественной вакцины для жителей Российской Федерации", - отметили в Роспотребнадзоре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.