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Роспотребнадзор рассказал об особенностях разработки вакцины в "Векторе"
Вакцина от коронавируса разрабатывается центром "Вектор" с учетом всех обязательных требований, протоколы исследования вакцины учитывают отечественный и мировой РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал об особенностях разработки вакцины в "Векторе"

12:23 05.08.2020 (обновлено: 13:18 05.08.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вакцина от коронавируса разрабатывается центром "Вектор" с учетом всех обязательных требований, протоколы исследования вакцины учитывают отечественный и мировой опыт, строгое соблюдение правил исследований позволяет говорить о том, что препарат будет качественным и безопасным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, которого цитирует газета Telegraph, заявил, что российские ученые должны провести все необходимые испытания вакцины перед получением лицензии.
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"Вакцина против нового коронавируса "ЭпиВакКорона" разрабатывается ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора с учетом всех обязательных к исполнению требований и нормативных рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Центр "Вектор" также следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а протоколы доклинических и клинических исследований вакцины учитывают отечественный и мировой опыт, подчеркнули в пресс-службе.
"Строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований дает уверенность в получении безопасной и качественной вакцины для жителей Российской Федерации", - отметили в Роспотребнадзоре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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