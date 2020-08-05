Роспотребнадзор рассказал об особенностях разработки вакцины в "Векторе"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Вакцина от коронавируса разрабатывается центром "Вектор" с учетом всех обязательных требований, протоколы исследования вакцины учитывают отечественный и мировой опыт, строгое соблюдение правил исследований позволяет говорить о том, что препарат будет качественным и безопасным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, которого цитирует газета Telegraph , заявил, что российские ученые должны провести все необходимые испытания вакцины перед получением лицензии.

"Вакцина против нового коронавируса "ЭпиВакКорона" разрабатывается ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора с учетом всех обязательных к исполнению требований и нормативных рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Центр "Вектор" также следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а протоколы доклинических и клинических исследований вакцины учитывают отечественный и мировой опыт, подчеркнули в пресс-службе.

"Строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований дает уверенность в получении безопасной и качественной вакцины для жителей Российской Федерации", - отметили в Роспотребнадзоре.