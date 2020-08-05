Эксперт: трехдневное голосование сделает выборы удобнее для граждан

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Эксперты Центра политической конъюнктуры подготовили доклад, в котором были проанализированы плюсы и минусы процедуры многодневного голосования.

В документе отмечается, что это позволит повысить явку и равномерно распределить нагрузку на членов избиркомов. Трехдневное голосование обеспечит эпидемиологическую безопасность, так как нет концентрации избирателей в один день, а также появляется время для периодической обработки помещений. Кроме того, решения, принятые на выборах, будут иметь поддержку большего числа граждан в силу повышения общего количества участников голосования.

"Это более современная процедура, позволяющая голосовать в удобный день, а не только в ограниченный выходной, как ранее. Я считаю, что эта процедура более подходит для нынешней ситуации, когда люди соблюдают социальную дистанцию, когда вынуждены учитывать реалии, связанные с распространением разного рода заболеваний. То есть играет несколько факторов: первый – удобство, второй – безопасность, третий – перспективы", – отметил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

Однако в докладе отмечаются и минусы такого подхода. Среди них – сложности при наблюдении за выборами, увеличение рабочих дней членов комиссий, а также возможная критика оппозиции и негатив со стороны мирового сообщества.

"Такая процедура у нас происходит второй раз. Первый раз растянутое голосование было по поправкам в Конституцию. И второй раз планируется применить на выборах 13 сентября. А любая процедура требует обкатки", – сказал Алексей Чеснаков.

По его словам, у Центризбиркома и властей есть возможность компенсировать или избавиться от тех минусов, которые указаны в докладе.