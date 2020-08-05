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Эксперт: трехдневное голосование сделает выборы удобнее для граждан
Эксперты Центра политической конъюнктуры подготовили доклад, в котором были проанализированы плюсы и минусы процедуры многодневного голосования. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:21
россия
алексей чеснаков
политика
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россия, алексей чеснаков, политика

Эксперт: трехдневное голосование сделает выборы удобнее для граждан

12:21 05.08.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина Люди голосуют на выборах
 Люди голосуют на выборах
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Эксперты Центра политической конъюнктуры подготовили доклад, в котором были проанализированы плюсы и минусы процедуры многодневного голосования.
В документе отмечается, что это позволит повысить явку и равномерно распределить нагрузку на членов избиркомов. Трехдневное голосование обеспечит эпидемиологическую безопасность, так как нет концентрации избирателей в один день, а также появляется время для периодической обработки помещений. Кроме того, решения, принятые на выборах, будут иметь поддержку большего числа граждан в силу повышения общего количества участников голосования.

"Это более современная процедура, позволяющая голосовать в удобный день, а не только в ограниченный выходной, как ранее. Я считаю, что эта процедура более подходит для нынешней ситуации, когда люди соблюдают социальную дистанцию, когда вынуждены учитывать реалии, связанные с распространением разного рода заболеваний. То есть играет несколько факторов: первый – удобство, второй – безопасность, третий – перспективы", – отметил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

Однако в докладе отмечаются и минусы такого подхода. Среди них – сложности при наблюдении за выборами, увеличение рабочих дней членов комиссий, а также возможная критика оппозиции и негатив со стороны мирового сообщества.
"Такая процедура у нас происходит второй раз. Первый раз растянутое голосование было по поправкам в Конституцию. И второй раз планируется применить на выборах 13 сентября. А любая процедура требует обкатки", – сказал Алексей Чеснаков.
По его словам, у Центризбиркома и властей есть возможность компенсировать или избавиться от тех минусов, которые указаны в докладе.
"Мне они не кажутся столь принципиальными, потому что самое главное – удобство для граждан. Один этот фактор перевешивает все минусы", – заключил эксперт.
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РоссияАлексей ЧеснаковПолитика
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