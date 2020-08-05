Правительство утвердило план "Росатома" по квантовым вычислениям

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию утвердил разработанную " Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию утвердил разработанную " Росатомом " дорожную карту развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

"Дорожная карта развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления", разработанная госкорпорацией "Росатом", включая бюджет и финансово-экономическое обоснование, утверждена на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", - сказал Паршин. Дорожная карта разрабатывалась "Росатомом" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", за реализацию которого отвечает Минкомсвязь.

Паршин уточнил, что дорожная карта сфокусирована как на решении исследовательских и инженерных задач в области квантовых вычислений, так и на формировании экосистемы для развития этого направления, включающей создание инфраструктурной базы, образовательных программ, консорциумов с индустриальными партнерами.

"Дорожная карта по квантовым вычислениям стала первой утвержденной президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". Учитывая высокий потенциал квантовых вычислений, мы рассчитываем на продуктивную работу госкорпорации "Росатом" и со своей стороны будем оказывать максимальную поддержку в реализации карты", - отметил Паршин.

Ранее дорожная карта прошла необходимые согласования в министерствах и ведомствах, отмечается в сообщении "Росатома". Этот документ необходим в качестве основного механизма реализации подписанного в 2019 году Росатомом и кабмином РФ соглашения о намерениях по развитию сферы квантовых вычислений в России.

Одной из целей дорожной карты является создание к 2024 году отечественного 100-кубитного квантового компьютера. Кубит - простейший элемент компьютера, использующего в вычислительной работе квантовомеханические эффекты. Параметры и источники финансирования проекта по такому квантовому компьютеру согласованы в полном объеме, сообщили раннее РИА Новости в "Росатоме".