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Правительство утвердило план "Росатома" по квантовым вычислениям
Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию утвердил разработанную "Росатомом" дорожную карту развития высокотехнологичной области "Квантовые... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
ао "атомэнергопром", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

Правительство утвердило план "Росатома" по квантовым вычислениям

12:14 05.08.2020 (обновлено: 13:24 05.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию утвердил разработанную "Росатомом" дорожную карту развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
"Дорожная карта развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления", разработанная госкорпорацией "Росатом", включая бюджет и финансово-экономическое обоснование, утверждена на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности", - сказал Паршин. Дорожная карта разрабатывалась "Росатомом" в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", за реализацию которого отвечает Минкомсвязь.
Паршин уточнил, что дорожная карта сфокусирована как на решении исследовательских и инженерных задач в области квантовых вычислений, так и на формировании экосистемы для развития этого направления, включающей создание инфраструктурной базы, образовательных программ, консорциумов с индустриальными партнерами.
"Дорожная карта по квантовым вычислениям стала первой утвержденной президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". Учитывая высокий потенциал квантовых вычислений, мы рассчитываем на продуктивную работу госкорпорации "Росатом" и со своей стороны будем оказывать максимальную поддержку в реализации карты", - отметил Паршин.
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Ранее дорожная карта прошла необходимые согласования в министерствах и ведомствах, отмечается в сообщении "Росатома". Этот документ необходим в качестве основного механизма реализации подписанного в 2019 году Росатомом и кабмином РФ соглашения о намерениях по развитию сферы квантовых вычислений в России.
Одной из целей дорожной карты является создание к 2024 году отечественного 100-кубитного квантового компьютера. Кубит - простейший элемент компьютера, использующего в вычислительной работе квантовомеханические эффекты. Параметры и источники финансирования проекта по такому квантовому компьютеру согласованы в полном объеме, сообщили раннее РИА Новости в "Росатоме".
Выполнение дорожной карты и мероприятий в ее составе планируется консорциумом ведущих российский организаций в сфере разработки квантовых технологий во главе с ООО "Совместное предприятие "Квант" (100% дочерняя компания АО "Атомэнергопром", входящего в "Росатом" и консолидирующего гражданские активы российской атомной отрасли).
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РИА НаукаАО "Атомэнергопром"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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