Корабль Илона Маска Starship успешно прошел испытания

Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса

© AP Photo / Refugio Ruiz Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прототип корабля Starship, создаваемого компанией Прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, успешно совершил первый испытательный полет, сообщил в среду специализированный портал space.com

Запуск состоялся во вторник в деревне Бока-Чика в штате Техас в 18.57 по местному времени (2.57 мск среды). Прототип корабля Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета.

"(Возможность полета на) Марс выглядит реальной", - написал Маск в Twitter после испытаний.

Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.

В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.