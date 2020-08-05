Корабль Илона Маска Starship успешно прошел испытания

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, успешно совершил первый испытательный полет, сообщил в среду специализированный портал space.com.
Запуск состоялся во вторник в деревне Бока-Чика в штате Техас в 18.57 по местному времени (2.57 мск среды). Прототип корабля Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета.
Starship takes flight pic.twitter.com/IWvwcA05hl— SpaceX (@SpaceX) August 5, 2020
"(Возможность полета на) Марс выглядит реальной", - написал Маск в Twitter после испытаний.
Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.
В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
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SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.