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Корабль Илона Маска Starship успешно прошел испытания
Прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, успешно совершил первый испытательный полет, сообщил в среду... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:26
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У Маска уже ежемесячно новости с новыми достижениями в испытаниях, где слово впервые. Теперь речь о реальном полете с самым мощным в мире метановым двигателем Раптор. Роскосмос еще 10 лет назад обещал испытать и сделать метановый движок, но и тут его Маск опередил.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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илон маск, космос - риа наука, spacex, флорида, сша, техас, в мире

Корабль Илона Маска Starship успешно прошел испытания

12:14 05.08.2020 (обновлено: 13:26 05.08.2020)
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© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
© AP Photo / Refugio Ruiz
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, успешно совершил первый испытательный полет, сообщил в среду специализированный портал space.com.
Запуск состоялся во вторник в деревне Бока-Чика в штате Техас в 18.57 по местному времени (2.57 мск среды). Прототип корабля Starship SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета.
"(Возможность полета на) Марс выглядит реальной", - написал Маск в Twitter после испытаний.
Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.
В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
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SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
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Популярные комментарии
У меня дрон на высоту 150 метров поднимается. Ну, что пацаны, махнем на Марс?
5 августа, 12:20
MYMake Yellowstone Great Again
111200023
У Маска уже ежемесячно новости с новыми достижениями в испытаниях, где слово впервые. Теперь речь о реальном полете с самым мощным в мире метановым двигателем Раптор. Роскосмос еще 10 лет назад обещал испытать и сделать метановый движок, но и тут его Маск опередил.
5 августа, 12:20
Павел Иванов
23311017
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