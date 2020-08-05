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На вебинаре SputnikPro расскажут о "редакционной кухне" "России сегодня"
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 7 августа, в 13.00 мск... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:07
россия
миа "россия сегодня"
sputnik
новости агентства
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
россия, миа "россия сегодня", sputnik, новости агентства

На вебинаре SputnikPro расскажут о "редакционной кухне" "России сегодня"

12:08 05.08.2020
82
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на пресс-конференции "Выбери с Роспотребнадзором"
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев на пресс-конференции Выбери с Роспотребнадзором
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 7 августа, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Редакционная "кухня" МИА "Россия сегодня". Секреты профессионального мастерства".
На мастер-классе заместитель главного редактора - директор Главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев расскажет о работе новостных лент агентства, планировании материалов, как МИА "Россия сегодня" на протяжении многих лет удаётся оставаться лидером среди других СМИ и обо многом другом. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Просветительский проект SputnikPro стал обладателем крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 202
30 июля, 17:37
SputnikPro получил премию IPRA Golden World Awards
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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РоссияМИА "Россия сегодня"SputnikНовости агентства
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