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Названы самые опасные профессии
Рейтинг опасных профессий в этом году возглавили врачи, обогнав шахтеров, пожарных и военнослужащих, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:33
россия
общество
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2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Названы самые опасные профессии

12:44 05.08.2020 (обновлено: 13:33 05.08.2020)
3738
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Рейтинг опасных профессий в этом году возглавили врачи, обогнав шахтеров, пожарных и военнослужащих, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных открытого опроса тысячи россиян из 296 населенных пунктов с 30 июля по 3 августа.
"По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной два-три процента россиян, сегодня — каждый пятый", — говорится в исследовании.
Самой опасной в настоящее время профессию врача посчитали 20 процентов россиян. Десять процентов уверены в том, что больше всех рискуют на работе шахтеры. По мнению восьми процентов респондентов, самую опасную работу выполняют пожарные. Деятельность военнослужащих и спасателей МЧС считают сопряженной с высоким риском по шесть процентов россиян.
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Кроме того, по четыре процента голосов набрали такие профессии, как водитель, сотрудник правоохранительных органов и политический деятель. Два процента респондентов назвали одной из самых рискованных профессию летчика. По одному проценту голосов в рейтинге опасных профессий набрали журналист, преподаватель и сапер.
"В настоящее время медработники первые в списке в связи с пандемией. Профессия врача — это уже подвиг", — приводятся в исследовании слова россиян.
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