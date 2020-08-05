Названы самые опасные профессии

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Рейтинг опасных профессий в этом году возглавили врачи, обогнав шахтеров, пожарных и военнослужащих, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных открытого опроса тысячи россиян из 296 населенных пунктов с 30 июля по 3 августа.

"По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной два-три процента россиян, сегодня — каждый пятый", — говорится в исследовании.

Самой опасной в настоящее время профессию врача посчитали 20 процентов россиян. Десять процентов уверены в том, что больше всех рискуют на работе шахтеры. По мнению восьми процентов респондентов, самую опасную работу выполняют пожарные. Деятельность военнослужащих и спасателей МЧС считают сопряженной с высоким риском по шесть процентов россиян.

Кроме того, по четыре процента голосов набрали такие профессии, как водитель, сотрудник правоохранительных органов и политический деятель. Два процента респондентов назвали одной из самых рискованных профессию летчика. По одному проценту голосов в рейтинге опасных профессий набрали журналист, преподаватель и сапер.