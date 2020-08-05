https://ria.ru/20200805/1575392744.html
Названы самые опасные профессии
Рейтинг опасных профессий в этом году возглавили врачи, обогнав шахтеров, пожарных и военнослужащих, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:44
2020-08-05T13:33
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_0:191:2784:1757_1400x0_80_0_0_cb6b5fbba1366e8af012ba24bbc86416.jpg
https://ria.ru/20200805/1575379629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574432393.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_0:191:2784:1757_1400x0_80_0_0_cb6b5fbba1366e8af012ba24bbc86416.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_94:0:2691:1948_1400x0_80_0_0_f716d98088fd48ed8ba48a11b8d79b09.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_418:0:2366:1948_1400x0_80_0_0_66ead48e3e699e2b2bf8e4230bb1dafc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Рейтинг опасных профессий в этом году возглавили врачи, обогнав шахтеров, пожарных и военнослужащих, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных открытого опроса тысячи россиян из 296 населенных пунктов с 30 июля по 3 августа.
"По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной два-три процента россиян, сегодня — каждый пятый", — говорится в исследовании.
Самой опасной в настоящее время профессию врача посчитали 20 процентов россиян. Десять процентов уверены в том, что больше всех рискуют на работе шахтеры. По мнению восьми процентов респондентов, самую опасную работу выполняют пожарные. Деятельность военнослужащих и спасателей МЧС считают сопряженной с высоким риском по шесть процентов россиян.
Кроме того, по четыре процента голосов набрали такие профессии, как водитель, сотрудник правоохранительных органов и политический деятель. Два процента респондентов назвали одной из самых рискованных профессию летчика. По одному проценту голосов в рейтинге опасных профессий набрали журналист, преподаватель и сапер.
"В настоящее время медработники первые в списке в связи с пандемией. Профессия врача — это уже подвиг", — приводятся в исследовании слова россиян.