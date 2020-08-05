Оборот препаратов от COVID-19 взяли под особый контроль

"На особом контроле в системе находится ввод в гражданский оборот препаратов, спрос на которые повышается в осенне-зимний сезон, а также лекарств, используемых для больных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В системе маркировки отражены данные об обороте более 125 тысяч упаковок препаратов для лечения COVID-19, выпускаемых российскими производителями.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.