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Оборот препаратов от COVID-19 взяли под особый контроль
Ввод в гражданский оборот лекарств, спрос на которые повышается в осенне-зимний период, а также препаратов для лечения пациентов с COVID-19, находится на особом РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Оборот препаратов от COVID-19 взяли под особый контроль

12:03 05.08.2020 (обновлено: 12:21 05.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТаблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ввод в гражданский оборот лекарств, спрос на которые повышается в осенне-зимний период, а также препаратов для лечения пациентов с COVID-19, находится на особом контроле в системе маркировки лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Минздрава России.

"На особом контроле в системе находится ввод в гражданский оборот препаратов, спрос на которые повышается в осенне-зимний сезон, а также лекарств, используемых для больных новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В системе маркировки отражены данные об обороте более 125 тысяч упаковок препаратов для лечения COVID-19, выпускаемых российскими производителями.
С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Она должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность россиянам проверять легальность товаров через мобильное приложение "Честный знак". Вместе с этим было принято постановление кабмина, предусматривающее разрешительный порядок ввоза и ввода в гражданский оборот лекарств, произведенных в период до 1 октября 2020 года без средств идентификации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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