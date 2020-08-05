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Сотрудник ДПС рассказал о состоянии Ефремова в момент аварии
Сотрудник ДПС, приехавший на место ДТП с актером Михаилом Ефремовым, сообщил в суде, что артист находился в состоянии сильного опьянения, это было установлено в РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:57
москва
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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Ефремов сидит в зале суда на первом заседании по существу уголовного дела
Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы для участия в первом судебном заседании по существу уголовного дела в его отношении.
2020-08-05T11:52
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москва, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Сотрудник ДПС рассказал о состоянии Ефремова в момент аварии

11:52 05.08.2020 (обновлено: 11:57 05.08.2020)
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сотрудник ДПС, приехавший на место ДТП с актером Михаилом Ефремовым, сообщил в суде, что артист находился в состоянии сильного опьянения, это было установлено в ходе медицинского освидетельствования, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Подъехали на место после вызова вместе с коллегой. Увидели место аварии, что Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров был зажат в автомобиле. Я осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь, предпринял меры, чтобы наладить движение… Предлагал Ефремову пройти освидетельствование на месте, были признаки состояния опьянения - запах алкоголя, неустойчивая походка, соответствующее поведение… Он дал согласие на медицинское освидетельствование, мы поехали. Был установлен факт, что опьянение сильное - 1,05 или 1,25 (промилле - ред.) было", - рассказал сотрудник ДПС Александр Козлов.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Вчера, 11:42
Прокурор рассказал о нарушении Ефремовым ПДД в момент аварии
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, по статье "нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.
Известно, что родственники Захарова намерены заявить гражданские иски к Ефремову о компенсации морального вреда. Их представители пока не разглашали суммы, на которые рассчитывают потерпевшие.
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МоскваДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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