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Цена нефти Brent впервые с марта поднялась выше 45 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent впервые с 6 марта преодолела отметку в 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:51
2020-08-05T12:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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https://ria.ru/20200803/1575318497.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1400x0_80_0_0_0529a62bdd5c9ee14ef43cd6aad3f150.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, опек, brent, экономика