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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200805/1575391872.html
Цена нефти Brent впервые с марта поднялась выше 45 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent впервые с 6 марта преодолела отметку в 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:59
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
опек
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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цены на нефть, опек, brent, экономика

Цена нефти Brent впервые с марта поднялась выше 45 долларов за баррель

11:51 05.08.2020 (обновлено: 12:59 05.08.2020)
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent впервые с 6 марта преодолела отметку в 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13:26 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,96 процента, до 45,3 доллара за баррель.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,04 процента, до 42,55 доллара за баррель.
В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах — участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
3 августа, 17:31
Нефть Urals впервые с февраля превысила цену отсечения в бюджете
2111001
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКBrentЭкономика
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