Мужчины чаще женщин вызывают мастеров на дом, показало исследование

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчины чаще, чем женщины, вызывают сантехников, электриков и других бытовых мастеров - в среднем соотношение составляет 65% против 35%, рассказали РИА Новости в компании "Сбербанк страхование".

Зачастую полисы по страхованию имущества не только покрывают сами беды, которые могут случиться с квартирой, но и включают различные бытовые услуги или скидки на них, в том числе - ремонт или уборка.

Как подсчитала "дочка" Сбербанка и ее партнер - сервис Gorserv, в среднем за первое полугодие 2020 года спрос на услуги помощи по дому вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Упал лишь спрос на уборку, но выросло число заявок на компьютерную помощь, работы по сантехнике и электрике и вовсе показали рост спроса на 70% во время карантина, сборка мебели - в 2 раза, а мелкий бытовой ремонт - на 60%. Также среди самых популярных услуг оказался монтаж и демонтаж бытовой техники.

"Мужчины, как это ни удивительно, вызывают мастеров для выполнения работ по дому гораздо чаще, чем женщины. В среднем представители сильного пола делают 65% заказов (в первом полугодии прошлого года соотношение между мужчинами и женщинами было 60/40)", - рассказал страховщик.

При этом средний чек на работу у мужчин тоже выше - на 30-35%. Если посмотреть в срезе конкретных услуг, то мелкий бытовой или косметический ремонт, а также сборку мебели мужчины и женщины заказывают поровну. А вот электриков, сантехников, специалистов по компьютерной помощи, монтажным работам вызывают 70% мужчин и только 30% женщин.