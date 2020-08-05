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Мужчины чаще женщин вызывают мастеров на дом, показало исследование
Мужчины чаще, чем женщины, вызывают сантехников, электриков и других бытовых мастеров - в среднем соотношение составляет 65% против 35%, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:19
россия
сбербанк россии
общество
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, сбербанк россии, общество

Мужчины чаще женщин вызывают мастеров на дом, показало исследование

11:48 05.08.2020 (обновлено: 13:19 05.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСлесарь устанавливает трубу в душевой кабинке
Слесарь устанавливает трубу в душевой кабинке
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Слесарь устанавливает трубу в душевой кабинке. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчины чаще, чем женщины, вызывают сантехников, электриков и других бытовых мастеров - в среднем соотношение составляет 65% против 35%, рассказали РИА Новости в компании "Сбербанк страхование".
Зачастую полисы по страхованию имущества не только покрывают сами беды, которые могут случиться с квартирой, но и включают различные бытовые услуги или скидки на них, в том числе - ремонт или уборка.
Как подсчитала "дочка" Сбербанка и ее партнер - сервис Gorserv, в среднем за первое полугодие 2020 года спрос на услуги помощи по дому вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Упал лишь спрос на уборку, но выросло число заявок на компьютерную помощь, работы по сантехнике и электрике и вовсе показали рост спроса на 70% во время карантина, сборка мебели - в 2 раза, а мелкий бытовой ремонт - на 60%. Также среди самых популярных услуг оказался монтаж и демонтаж бытовой техники.
"Мужчины, как это ни удивительно, вызывают мастеров для выполнения работ по дому гораздо чаще, чем женщины. В среднем представители сильного пола делают 65% заказов (в первом полугодии прошлого года соотношение между мужчинами и женщинами было 60/40)", - рассказал страховщик.
Огородный участок
24 апреля 2017, 15:15
Сантехника в полях: как правильно построить туалет на дачеЕсли лето все-таки наступит, то многих из нас ждут дачи, а вместе с ними и некоторые тонкости загородной жизни сантехнического плана. Эксперты рассказали сайту "РИА Недвижимость", так ли неизбежны "удобства на улице" и как можно сделать свою "фазенду" немного комфортнее.
При этом средний чек на работу у мужчин тоже выше - на 30-35%. Если посмотреть в срезе конкретных услуг, то мелкий бытовой или косметический ремонт, а также сборку мебели мужчины и женщины заказывают поровну. А вот электриков, сантехников, специалистов по компьютерной помощи, монтажным работам вызывают 70% мужчин и только 30% женщин.
Кроме того, в первом полугодии 2020 года на треть выросло число людей в возрасте 55 лет и старше, которые заказывали какие-либо бытовые услуги. Вероятно, это связано с самоизоляцией и с тем, что дети не могли приехать на помощь родителям.
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РоссияСбербанк РоссииОбщество
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