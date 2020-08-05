Власти Москвы рассказали об итогах пяти лет работы пожарных и спасателей

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Московские пожарные спасли около 600 человек за пять лет с момента основания департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Московские пожарные спасли около 600 человек за пять лет с момента основания департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в 2015 году, сообщил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Юрий Акимов.

За указанный период спасатели на городских водоемах также оказали помощь 700 пострадавшим, отметил он.

"С 2015 года пожарные Москвы спасли около 600 человек, на водоемах количество спасенных за этот же период – порядка 700. В рамках ликвидации ДТП оказана помощь более 700 москвичам, наши авиабригады доставили в медицинские учреждения города свыше 3 тысяч человек", - подчеркнул руководитель департамента.

Он добавил, что в столице успешно работает система приема вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112". Только по итогам 2019 года операторы приняли и обработали свыше 2,7 миллиона заявок от горожан.

"Также с 2015 года проведена масштабная работа по созданию, развитию и модернизации системы информирования и оповещения горожан о чрезвычайных ситуациях. В ней задействованы уличные табло отображения информации ЦОДД и ГБУ "Гормост", уличные звуковые системы, все пожарно-спасательные гарнизоны Москвы на спецтехнике и судах оснащены громкоговорителями", - добавил Акимов.