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Прокурор рассказал о нарушении Ефремовым ПДД в момент аварии
Артист Михаил Ефремов во время смертельной аварии в центре Москвы ехал с превышением скорости на 25 километров в час, сообщила в среду прокурор в Пресненском... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:49
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Прокурор рассказал о нарушении Ефремовым ПДД в момент аварии

11:42 05.08.2020 (обновлено: 11:49 05.08.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Артист Михаил Ефремов во время смертельной аварии в центре Москвы ехал с превышением скорости на 25 километров в час, сообщила в среду прокурор в Пресненском суде.
"Ефремов, находясь за рулем, проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, превысил установленный лимит скорости на 25 километров, двигаясь со скоростью 85 километров в час", - заявила прокурор, оглашая обвинение.
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