https://ria.ru/20200805/1575391360.html
Прокурор рассказал о нарушении Ефремовым ПДД в момент аварии
Артист Михаил Ефремов во время смертельной аварии в центре Москвы ехал с превышением скорости на 25 километров в час, сообщила в среду прокурор в Пресненском... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:42
2020-08-05T11:49
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200805/1575391056.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия