Прокурор рассказал о нарушении Ефремовым ПДД в момент аварии

"Ефремов, находясь за рулем, проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, превысил установленный лимит скорости на 25 километров, двигаясь со скоростью 85 километров в час", - заявила прокурор, оглашая обвинение.